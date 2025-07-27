Крепче за баранку держись, шофер: тест по кадрам с водителями из советского кино

Для тех, кто рос под гул «Волги» и рев мотора «Запорожца».

Советское кино обожало водителей. И не только потому, что они были на виду и на ходу. Шофёр в кадре — это всегда что-то большее, чем просто человек за рулём.

Он философ, романтик в телогрейке и кепке, с обязательной монтировкой под сиденьем. Шофер поёт на ходу, спасает клиентов, доставляет груз, даже если дороги нет. Он может быть весёлым, как герои «Кавказской пленницы», серьезным, как Володя в «Бриллиантовой руке», или совсем трогательный, как московский таксист Саша из «Три тополя на Плющихе».

В каждом фильме — своя дорога, свое авто и маршрут. Но у всех этих персонажей есть кое-что общее: некие неуловимые черты, присущие советским автомобилистам.

В этом тесте собраны кадры с самыми разными водителями советского кино: от шофёров в милицейской форме до трактористов. Узнать их по взгляду, по салону, по заднему стеклу — значит быть настоящим знатоком советского кино.

А следом оцените другие тесты: От их улыбки точно станет теплей: собрали 5 добряков из кино СССР — сможете вспомнить названия фильмов, глядя на них? «Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется»: только знатоки вспомнят 5/5 фильмов по 1 фразе.