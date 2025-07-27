Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Крепче за баранку держись, шофер: тест по кадрам с водителями из советского кино

Крепче за баранку держись, шофер: тест по кадрам с водителями из советского кино

27 июля 2025 12:48
Крепче за баранку держись, шофер: тест по кадрам с водителями из советского кино

Для тех, кто рос под гул «Волги» и рев мотора «Запорожца».

Советское кино обожало водителей. И не только потому, что они были на виду и на ходу. Шофёр в кадре — это всегда что-то большее, чем просто человек за рулём.

Он философ, романтик в телогрейке и кепке, с обязательной монтировкой под сиденьем. Шофер поёт на ходу, спасает клиентов, доставляет груз, даже если дороги нет. Он может быть весёлым, как герои «Кавказской пленницы», серьезным, как Володя в «Бриллиантовой руке», или совсем трогательный, как московский таксист Саша из «Три тополя на Плющихе».

В каждом фильме — своя дорога, свое авто и маршрут. Но у всех этих персонажей есть кое-что общее: некие неуловимые черты, присущие советским автомобилистам.

В этом тесте собраны кадры с самыми разными водителями советского кино: от шофёров в милицейской форме до трактористов. Узнать их по взгляду, по салону, по заднему стеклу — значит быть настоящим знатоком советского кино.

А следом оцените другие тесты: От их улыбки точно станет теплей: собрали 5 добряков из кино СССР — сможете вспомнить названия фильмов, глядя на них? «Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется»: только знатоки вспомнят 5/5 фильмов по 1 фразе.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест) Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест) Читать дальше 28 июля 2025
«Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет»: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам (тест) «Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет»: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам (тест) Читать дальше 28 июля 2025
Этот фильм Меньшова стал культовым, но Табаков называл его «позором»: вот о каком кино речь Этот фильм Меньшова стал культовым, но Табаков называл его «позором»: вот о каком кино речь Читать дальше 28 июля 2025
Армену Джигарханяну принадлежит уникальный рекорд советского кино — и за это его невзлюбили многие коллеги (но отметила книга Гиннесса) Армену Джигарханяну принадлежит уникальный рекорд советского кино — и за это его невзлюбили многие коллеги (но отметила книга Гиннесса) Читать дальше 27 июля 2025
Эти слова Фаины Раневской об отношениях мужчин и женщин стали пророческими: поймет и загрустит каждая Эти слова Фаины Раневской об отношениях мужчин и женщин стали пророческими: поймет и загрустит каждая Читать дальше 27 июля 2025
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест) Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест) Читать дальше 27 июля 2025
Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест) Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест) Читать дальше 27 июля 2025
Этот советский актер установил весьма забавный кинорекорд, четырежды сыграв Гоголя: вы знаете его по другой роли Этот советский актер установил весьма забавный кинорекорд, четырежды сыграв Гоголя: вы знаете его по другой роли Читать дальше 26 июля 2025
Фильм «Летят журавли» должен был стать триумфом для этой актрисы, но сложилось иначе: проклятье киноленты преследовало артистку всю жизнь Фильм «Летят журавли» должен был стать триумфом для этой актрисы, но сложилось иначе: проклятье киноленты преследовало артистку всю жизнь Читать дальше 26 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше