Из-за скандала с Брыльской Ахеджакову убрали из первого фильма-миллиардера РФ: спустя 16 лет полячку и саму «решили заменить»

Сиквелы к легендам — дело выигрышное. Для студий это гарантированные миллионы, но для зрителей риск вытащить билет с надписью «разочарование». Когда Тимур Бекмамбетов затеял «Иронию судьбы. Продолжение», он поставил на ностальгию и выиграл: ремейк стал первым в истории российского проката, собравшим более миллиарда рублей. Но за кулисами разыгралась драма, во время которой актрисы рассорились.

«Нет» Лии Ахеджаковой

Единственной из легендарного состава, кто наотрез отказался возвращаться к роли, была Лия Ахеджакова. Скандалистка не хотела участвовать в «сомнительном проекте», который, по её мнению, мог разрушить магию оригинала.

«Зачем портить то, что и так идеально?»

Ссора из-за потенциальных миллионов

На актрису давили: уговаривали продюсеры, сулили огромный по тем меркам гонорар — до 50 тысяч долларов за несколько съёмочных дней. Ей звонила даже Барбара Брыльска, пытаясь давить и манипулировать: «Ты нас подводишь». Но Ахеджакова осталась непреклонна и была вырезана из ленты.

Неожиданный поворот

История получила ироничное продолжение спустя годы, но не благодаря Ахеджаковой. В 2023 году, после резких высказываний Барбары Брыльской о российской власти, в Госдуме прозвучало сенсационное предложение. Депутат Ольга Занко заявила, что и саму Брыльску можно «стереть» из оригинала «Иронии судьбы» с помощью нейросетей и заменить на актрису, которая её озвучивала, — Валентину Талызину.

Идея была жёстко раскритикована в профессиональной среде. Вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина назвала её «бредовой», а депутат и актриса Елена Драпеко напомнила, что кино это «коллективное творчество», которое нельзя разрушать из-за высказываний отдельных людей. Примечательно, что сама Брыльска ранее забыла все обиды и уже сама вступалась за Ахеджакову.