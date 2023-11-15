Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить

О величайшем романе Льва Толстого «Война и мир» вспомнили благодаря опере Прокофьева. Права на экранизацию купила компания Paramount. А на роль Наташи Ростовой без раздумий утвердили Одри Хепберн. На момент начала съемок актрисе было 26 лет.

Режиссерский выбор оказался удачным. Актриса мастерски перевоплощалась в юных девушек. Но Наташа Ростова из нее получилась выше всяких похвал. Хепберн, правда, откровенно признавалась, что роль оказалась самой сложной в ее карьере. Но актриса не считала ее лучшей.

Однако гонорар, который она получила, «утверждал» обратное. Одри заплатили 350 тысяч долларов. А на еженедельные расходы во время съемок выдавали еще по 500. Машину с водителем можно даже не учитывать. Фильм, кстати, не снискал бешеной популярности в Европе. Но спровоцировал новую экранизацию в СССР.

Власти негативно восприняли тот факт, что Наташа Ростова есть в США, а в Стране Советов — отсутствует. Поэтому и сняли свою ленту в отместку Западу.