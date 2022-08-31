И не стыдно ведь: 3 легендарные советские сказки, которые оказались наглым плагиатом

В советское время было снято множество фильмов для детей ― режиссеры и писатели всеми силами старались привить юным гражданам важные качества. Причем получалось у них блестяще: они создавали не только поучительные сюжеты с моралью, но и делали захватывающими сами истории. Правда, для таких целей советские мэтры зачастую не брезговали и плагиатом.

Например, доктора Айболита на самом деле придумал совсем не Корней Чуковский. Этого персонажа советский поэт всего лишь сделал героем своих стихотворений. На самом деле добрый врач был создан английским солдатом Хью Лофтингом во времена Первой мировой войны. Более того, на первой книге про Айболита, опубликованной Чуковским, такое заимствование даже не скрывалось: на обложке было написано, что это пересказ.

Чужую историю на свой лад переделал и советский прозаик Лазарь Лагин, написавший сказку про Старика Хоттабыча. Почти за 40 лет до него к сюжету о встрече современных людей с джинном уже обратился британский писатель-юморист Ф. Энсти. Начало в двух разных книгах практически идентично: мальчики находят волшебных духов, а потом от действий магических существ в городе начинают происходить неприятности.

Пожалуй, самым известным заимствованием стала сказка о Буратино. Сегодня уже ни для кого не секрет, что Алексей Толстой практически полностью переписал «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. В произведениях фигурируют буквально одни и те же персонажи: хитрые Лиса с Котом, девочка с голубыми волосами и, естественно, деревянная кукла с душой живого мальчика.

Несмотря на то, что прототипы этих историй были придуманы за границей, советские авторы добавили в них столько новых деталей, что тексты стали максимально оригинальными.