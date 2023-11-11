Худший Бендер за всю историю: парадокс, но его сыграл лучший актер России

Экранизация классики — это сложная и амбициозная задача, которая под силу далеко не каждому постановщику. Трудности возникают и у актеров: воплощая образы любимых героев, они рискуют разозлить поклонников произведения. Сериал 2005 года «Золотой теленок» оказался сплошной творческой неудачей.

Работу Ульяны Шилкиной не оценили ни зрители, ни критики. Фильм ругали за отсутствие юмора, сарказма, а также за отступление от первоисточника: создатели решили закончить киноленту хеппи-эндом. Не устроил публику и образ главного героя — Остапа Бендера. После Арчила Гомиашвили и Андрея Миронова Олег Меньшиков казался неубедительным в этой роли.

Звезда первой величины, он не смог показать все грани характера «великого махинатора». Бендера сочли слишком манерным и поверхностным, лишенным смелости, веселья и наглости. Неудивительно, что сериал провалился.