Главная ошибка в советских фильмах оказалась роковой: сегодня такое не допустят

Над каждым фильмом в СССР работала большая съемочная группа. Но, несмотря на обилие профессионалов, многие из них не обращали внимание на предательские неточности ни в кадре, ни потом на монтаже. Эти детали становились ляпами или ошибками, которые замечали, к слову, только самые внимательные зрители.

Так, например, произошло с фильмом Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В сцене, где Катерина едет в электричке, ее сумка будто сама перемещается по креслу, все время оказываясь в разных местах. Кроме того, из нее то выглядывает яркий платок, то снова пропадает. А в другом эпизоде туфли героини Ирины Муравьевой меняют цвет кадр от кадра — со светлого на темный.

Нашлись ляпы и в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Герой Юрия Никулина предусмотрительно кладет бутылку со спиртным в правый карман куртки. Но уже через несколько минут Балбес достает осколки с левой стороны. А верхняя одежда самого Шурика, промокшего до нитки, чудесным образом почти полностью высыхает, как только он заходит в транспорт.

Все эти ошибки свидетельствовали о недосмотре костюмеров. Сегодня такие просчеты сведены к минимуму: работники внимательно отсматривают каждый кадр и снимают образы актеров на мобильные телефоны, чтобы на следующий съемочный день повторить их в точности.