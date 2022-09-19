Гайдай невзлюбил «12 стульев» Марка Захарова с первого кадра: вот почему

В 1976 году Марк Захаров закончил работу над своей трактовкой романа «12 стульев». Работа режиссера не понравилась его коллеге по цеху Леониду Гайдаю до такой степени, что он назвал ее «уголовным преступлением».

В первую очередь Гайдая возмутило то, что картина Захарова не была краткой и не била точно в цель. Остап Бендер в трактовке Марка Анатольевича, по мнению режиссера, получился слишком тяжелым, занудным и, что уж совсем непростительно для комедийного персонажа, грустным.

При этом крайне важно отметить, что Андрей Миронов, который и воплотил героя, не попал в ленту Леонида Иовича. Он отдал предпочтение другому актеру — Арчилу Гомиашвили. Как пишет Дзен-канал «Киноакула», вероятно, Гайдай не оценил того, что Захаров не разделил его точку зрения и доверил роль тому артисту, которому он ранее решительно дал от ворот поворот.