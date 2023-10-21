«Формула любви» и «Служебный роман» связаны неожиданной деталью: мало кто заметил при просмотре

Раньше многие фильмы снимались на крупных киностудиях. Главными площадками в СССР были «Мосфильм», «Ленфильм», «Беларусьфильм» и некоторые другие. Порой (в целях экономии) в шедеврах разных режиссеров могли использовать одни и те же декорации и реквизит.

Мраморная статуя «Суламитида» знакома каждому киноману. На «Мосфильм» прекрасная девушка попала в 1947 году и с тех пор засветилась во множестве картин: от «Бега» до современной «Анны Карениной».

В «Служебном романе» изваяние появляется в нескольких кадрах. Сотрудник ведомства Бубликов равнодушен к красоте мраморной леди, ведь куда интереснее ему живые дамы. В мелодраме «Формула любви» Марка Захарова «Суламитиде» досталась полноценная роль. Неподвижную красавицу мечтает оживить молодой владелец поместья, влюбившийся в прекрасное изваяние.