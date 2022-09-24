Этот фильм с Гурченко взбесил чуть ли не всю Россию: никогда не догадаетесь, какой

Людмила Гурченко прославилась благодаря фильму «Карнавальная ночь». Спустя десятилетия актриса захотела повторить былой успех и снялась в продолжении картины «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя».

Над фильмом работал все тот же Эльдар Рязанов, снявший фильм 1956 года. В ленте засветилось множество известных актеров: Сергей Маковецкий, Алена Бабенко, Сергей Безруков.

Но продолжение оказалось лишь блеклой копией оригинала и утонуло в отрицательных отзывах зрителей.