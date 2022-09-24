Этот фильм с Гурченко взбесил чуть ли не всю Россию: никогда не догадаетесь, какой
Продолжение легендарного фильма не оправдало ожиданий.
Людмила Гурченко прославилась благодаря фильму «Карнавальная ночь». Спустя десятилетия актриса захотела повторить былой успех и снялась в продолжении картины «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя».
Над фильмом работал все тот же Эльдар Рязанов, снявший фильм 1956 года. В ленте засветилось множество известных актеров: Сергей Маковецкий, Алена Бабенко, Сергей Безруков.
Но продолжение оказалось лишь блеклой копией оригинала и утонуло в отрицательных отзывах зрителей.
«Откровенно слабый фильм, непонятно зачем снятый и выпущенный через столько лет после оригинала», «Россыпь блистательных талантов советско-российского кинематографа не спасла этот убогий фильм!», — писали разъяренные поклонники оригинальной картины.