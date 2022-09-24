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Киноафиша Статьи Этот фильм с Гурченко взбесил чуть ли не всю Россию: никогда не догадаетесь, какой

Этот фильм с Гурченко взбесил чуть ли не всю Россию: никогда не догадаетесь, какой

24 сентября 2022 12:30
Этот фильм с Гурченко взбесил чуть ли не всю Россию: никогда не догадаетесь, какой

Продолжение легендарного фильма не оправдало ожиданий.

Людмила Гурченко прославилась благодаря фильму «Карнавальная ночь». Спустя десятилетия актриса захотела повторить былой успех и снялась в продолжении картины «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя».

Над фильмом работал все тот же Эльдар Рязанов, снявший фильм 1956 года. В ленте засветилось множество известных актеров: Сергей Маковецкий, Алена Бабенко, Сергей Безруков.

Но продолжение оказалось лишь блеклой копией оригинала и утонуло в отрицательных отзывах зрителей.

«Откровенно слабый фильм, непонятно зачем снятый и выпущенный через столько лет после оригинала», «Россыпь блистательных талантов советско-российского кинематографа не спасла этот убогий фильм!», — писали разъяренные поклонники оригинальной картины.

Фото: Кадр из фильма "Карнавальная ночь" (1956)
Алла Новикова
Алла Новикова
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