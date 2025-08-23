Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Есть надежды не на приквел или спин-офф, а полноценный сиквел. Вопрос времени, когда студии захочется больше денег.

Казалось бы, финал «Игры престолов» поставил точку в истории драконов. Дрогон, единственный уцелевший, унес тело Дейенерис в закат, а вместе с ним — последнюю искру магии. Но фанаты и исследователи вселенной Джорджа Мартина давно подозревают: это не конец, а лишь пауза.

Новые теории и факты из книг намекают, что драконы вполне могут вернуться в игру, а значит, у HBO есть шанс развернуть самое «огненное» продолжение в истории франшизы.

Дрогон не так уж одинок

Да, в сериале все выглядело так, будто он последний из рода. Но где гарантии, что Визерион и Рейгаль, пока сидели в катакомбах пирамиды в Миэрине, не оставили за собой кладку яиц? В книгах Мартин прямо пишет: драконы не бывают строго мужскими или женскими.

«Они переменчивы, как пламя», — говорил мейстер Эйемон.

То есть теоретически каждый из трех любимцев Дейенерис мог отложить яйца. Более того, некоторые фанаты предполагают, что Дрогон, улетевший в загадочный Волантис, тоже мог воспроизвести потомство — даже без партнера.

Забытые яйца и неизведанные земли

История драконов полна «последних разов». После Гибели Валирии считали, что им пришел конец, но Таргариены сумели восстановить их численность. Потом была «Танец драконов» и разгром в Драконьем Логове — снова казалось, что все кончено.

Но в мире «Песни льда и пламени» всегда оставались забытые яйца, которые могли ждать своего часа сотни лет. Кто сказал, что те три, что достались Дейенерис, были последними?

К тому же на карте Мартина полно белых пятен: южный континент Соториос почти не исследован, а на западе от Вестероса и вовсе «край карты». Разве не логично, что где-то там все еще могут скрываться драконы?

«Дом дракона» дал подсказку

Спин-офф про Таргариенов доказал: эти существа — не просто огнедышащие машины войны, а полноценные персонажи. Мы видим, что драконы выбирают себе наездников, не всегда слушаются хозяев и способны принимать решения сами.

Вторая часть сериала и вовсе намекнула, что у Дейенерис должно было быть не три яйца, а четыре. Куда делось последнее? Вопрос, на который явно готовят ответ.

Наследники Валирии

Кровь Дейенерис, конечно, оборвалась. Джон Сноу добровольно отказался от титула и ушел на Север. Но Таргариены — не единственные валирийцы. Род Веларионов, которых мы видим в «Доме дракона», никуда не делся и в хронологии «Игры престолов» существует на Дрифтмарке.

А если им попадется драконье яйцо, почему бы не повторить путь Дейенерис? Более того, в книгах Мартина фигурирует таинственный Юный Грифф — претендент на трон, которого многие считают на самом деле Аэгоном, сыном Рейгара.

Если это правда, то династия и магическая связь с драконами все еще жива.

Что это значит для будущего

Символически финал «Игры престолов» выглядел как конец эпохи магии. Но зрители слишком любят драконов, чтобы HBO упустил шанс.

У студии уже есть все для запуска новой саги: драматическая история Дрогона в Волантисе, неизведанные континенты, забытые яйца и намеки на тайных Таргариенов. Представьте проект, где на смену одному-единственному гиганту возвращается целая стая — и на Вестерос вновь опускается крылатая тень.

Пока фанаты спорят, воскресит ли кто-то Дейенерис и что задумал Дрогон, ясно одно: ее дети могут снова расправить крылья. И если HBO решит пойти этим путем, нас ждет продолжение, где драконы станут хозяевами неба, а Вестеросу придется учиться жить под их рев и пламя. Или умереть в огне.

