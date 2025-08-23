Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

23 августа 2025 10:52
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Есть надежды не на приквел или спин-офф, а полноценный сиквел. Вопрос времени, когда студии захочется больше денег.

Казалось бы, финал «Игры престолов» поставил точку в истории драконов. Дрогон, единственный уцелевший, унес тело Дейенерис в закат, а вместе с ним — последнюю искру магии. Но фанаты и исследователи вселенной Джорджа Мартина давно подозревают: это не конец, а лишь пауза.

Новые теории и факты из книг намекают, что драконы вполне могут вернуться в игру, а значит, у HBO есть шанс развернуть самое «огненное» продолжение в истории франшизы.

Дрогон не так уж одинок

Да, в сериале все выглядело так, будто он последний из рода. Но где гарантии, что Визерион и Рейгаль, пока сидели в катакомбах пирамиды в Миэрине, не оставили за собой кладку яиц? В книгах Мартин прямо пишет: драконы не бывают строго мужскими или женскими.

«Они переменчивы, как пламя», — говорил мейстер Эйемон.

То есть теоретически каждый из трех любимцев Дейенерис мог отложить яйца. Более того, некоторые фанаты предполагают, что Дрогон, улетевший в загадочный Волантис, тоже мог воспроизвести потомство — даже без партнера.

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Забытые яйца и неизведанные земли

История драконов полна «последних разов». После Гибели Валирии считали, что им пришел конец, но Таргариены сумели восстановить их численность. Потом была «Танец драконов» и разгром в Драконьем Логове — снова казалось, что все кончено.

Но в мире «Песни льда и пламени» всегда оставались забытые яйца, которые могли ждать своего часа сотни лет. Кто сказал, что те три, что достались Дейенерис, были последними?

К тому же на карте Мартина полно белых пятен: южный континент Соториос почти не исследован, а на западе от Вестероса и вовсе «край карты». Разве не логично, что где-то там все еще могут скрываться драконы?

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

«Дом дракона» дал подсказку

Спин-офф про Таргариенов доказал: эти существа — не просто огнедышащие машины войны, а полноценные персонажи. Мы видим, что драконы выбирают себе наездников, не всегда слушаются хозяев и способны принимать решения сами.

Вторая часть сериала и вовсе намекнула, что у Дейенерис должно было быть не три яйца, а четыре. Куда делось последнее? Вопрос, на который явно готовят ответ.

Наследники Валирии

Кровь Дейенерис, конечно, оборвалась. Джон Сноу добровольно отказался от титула и ушел на Север. Но Таргариены — не единственные валирийцы. Род Веларионов, которых мы видим в «Доме дракона», никуда не делся и в хронологии «Игры престолов» существует на Дрифтмарке.

А если им попадется драконье яйцо, почему бы не повторить путь Дейенерис? Более того, в книгах Мартина фигурирует таинственный Юный Грифф — претендент на трон, которого многие считают на самом деле Аэгоном, сыном Рейгара.

Если это правда, то династия и магическая связь с драконами все еще жива.

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Что это значит для будущего

Символически финал «Игры престолов» выглядел как конец эпохи магии. Но зрители слишком любят драконов, чтобы HBO упустил шанс.

У студии уже есть все для запуска новой саги: драматическая история Дрогона в Волантисе, неизведанные континенты, забытые яйца и намеки на тайных Таргариенов. Представьте проект, где на смену одному-единственному гиганту возвращается целая стая — и на Вестерос вновь опускается крылатая тень.

Пока фанаты спорят, воскресит ли кто-то Дейенерис и что задумал Дрогон, ясно одно: ее дети могут снова расправить крылья. И если HBO решит пойти этим путем, нас ждет продолжение, где драконы станут хозяевами неба, а Вестеросу придется учиться жить под их рев и пламя. Или умереть в огне.

Ранее мы писали: У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Дом Дракона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно Читать дальше 24 августа 2025
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Читать дальше 22 августа 2025
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел Читать дальше 20 августа 2025
Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее Читать дальше 24 августа 2025
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Читать дальше 23 августа 2025
Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому Читать дальше 20 августа 2025
3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался) 3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался) Читать дальше 23 августа 2025
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Читать дальше 23 августа 2025
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Читать дальше 23 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше