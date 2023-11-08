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Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить

8 ноября 2023 20:00
Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить

Вот уже несколько поколений зрителей не могут скрыть свое недовольство.

Роман Льва Толстого «Война и мир» регулярно экранизируется режиссерами со всего мира. Постановщики раз в несколько лет пытаются представить публике свою версию знаменитой истории, однако далеко не всегда их попытки оказываются удачными.

Так, в 1956 году Голливуд увидел экранизацию романа от Кинга Видора, автора «Волшебника страны Оз» и других знаменитых фильмов. Постановщик постарался снять наиболее близкий к литературному источнику фильм, а продюсеры предложили рекордный для того времени бюджет. И картина с хронометражем в три с половиной часа стоила шесть миллионов долларов.

Однако далеко не все зрители остались в восторге от фильма. Дело в том, что легенда Голливуда Генри Фонда, который исполнял роль Пьеха Безухова, был значительно старше своего героя. И если в романе читатели знакомятся с 20-летним Пьером, то на экране перед ними предстает 50-летний артист.

И до сих пор зрители ругают экранизацию Видора именно за это несоответствие. Разница в возрасте актеров и их героев бросается в глаза даже тем, кто не читал роман-эпопею, и портит впечатление от масштабной ленты.

Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить
Фото: Кадры из фильмов «Война и мир» (1956), «Война и мир» (1965)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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