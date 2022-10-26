Четыре «Оскара» за «Человека-амфибию» по-голливудски: скопировали даже в мелочах

В начале 1960-х на экраны в СССР вышла необычная мелодрама о жизни обитателя подводных глубин. В фильме «Человек-амфибия» Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев впервые представили собственное видение ихтиандра, которое стало каноническим на много лет вперед.

Успех картины пытались повторить несколько раз. Ленту о «русале» мечтал снять даже Уолт Дисней, но боялся не справиться со съемками под водой. А в 2004 году состоялась премьера сериала «Человек-амфибия. Морской дьявол», который с треском провалился: зрители отмечали затянутость сюжета и плохую актерскую игру.

Лучше всех приблизиться к советской классике пока получилось только в Голливуде. В 2017 году Гильермо дель Торо выпустил фильм «Форма воды», посвященный истории любви амфибии и обычной женщины. Постановщик называл ленту главной картиной в своей фильмографии и получил за нее четыре «Оскара».

При этом зрители уже заметили, что «Человеком-амфибией» режиссер вдохновлялся даже в мелочах. В финале картины, как и в концовке фильма 1961 года, пара влюбленных пыталась организовать побег, пишет PeopleTalk.