Ахеджакову заменили в легендарной комедии Рязанова: вот кто теперь появляется в кадре вместо нее

Во время премьеры в 1978 году «Служебный роман» Эльдара Рязанова стал лидером в советском прокате. С тех пор фильм является легендарной комедией, которую каждый год пересматривают миллионы зрителей.

Такой успех не мог не подсказать идею обновления сюжета и актерского состава для современных киношников. Удалось воплотить это несколько лет назад благодаря ремейку под названием «Служебный роман. Наше время». И привычных советских звезд, в том числе Алису Фрейндлих и Лию Ахеджакову, на экране заменили их коллеги.

Так, образ наивной и глуповатой секретарши Верочки воплотил в итоге Павел Воля. Он сыграл метросексуала Вадика, который тоже был хорошо подкован в области моды.

А героиня Фрейндлих досталась Светлане Ходченковой. Красавице было довольно сложно перевоплотиться в Мымру, ведь ее эффектная внешность хорошо заметна. Снялись в ремейке и такие звезды, как Марат Башаров и Анастасия Заворотнюк, сыгравшие Самохвалова и Рыжову соответственно.

Надо сказать, что премьера фильма получила довольно негативные отзывы от зрителей. Рязанов тогда признавался, что даже не собирается смотреть обновление своего проекта. А киноэксперты отметили отсутствие химии между актерами и недостаток харизмы у центральных героев.