3 знака Зодиака, у которых любви нет и не будет

Любовь – чувство, вокруг которого вертится все в этом мире. Именно о нем исполнители начинают трогательные баллады, а поэты – душещипательные стихотворения. О нем пишут в журналах и на интернет-порталах, ученые и исследователи пытаются обосновать его с научной точки зрения, одним словом, без любви не обходится ничто на планете. Однако есть знаки зодиака, которым не суждено встретить свою настоящую вторую половинку и узнать, что же такое любовь.

Весы

Представители воздушного знака обладают целым рядом достоинств, и, как может показаться со стороны, являются идеальными партнерами. Однако есть у Весов качества, которые мешают им в поисках второй половинки. Так, например, рожденные под этим знаком очень долго сомневаются, готовы ли они вступать в отношения вообще и с конкретным человеком в частности, они ходят вокруг да около, испытывая терпение поклонников. Врожденная рациональность не позволяет Весам верить в любовь с первого взгляда, им непременно нужно поверить гармонию алгеброй, все тщательно обдумать и рассчитать.

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Вот только потенциальные партнеры не готовы годами ждать заветного "да".

Козерог

Козероги с самого рождения очень независимые люди. Порой возникает ощущение, что они вовсе не нуждаются в социальной жизни. Работа и хобби – вот главная страсть уроженцев земного знака. Они настолько увлечены своими делами, что не замечают поклонников, которые буквально ходят за ними по пятам. Кроме того, Козероги избегают отношений потому, что они кажутся им слишком хрупкими и нестабильными. Сегодня человек клянется в вечной любви, а завтра изменяет или остывает – такое поведение просто не укладывается у Козерогов в голове.

То ли дело любимая работа, которая никогда не предаст и доставит неприятностей.

Близнецы

Глядя на представителей воздушного знака, трудно поверить в то, что им не дано встретить свою настоящую любовь. Самые обаятельные и привлекательные в зодиакальном круге, они постоянно окружены поклонниками и вниманием. Однако сердце Близнецов слишком ветрено – они легко отдаются новому чувству, а на следующий день теряют интерес и устремляются навстречу свежим ощущениям. Удержать уроженцев этого знака рядом с собой практически невозможно. Они терпеть не могут обязательства и любые посягательства на свою свободу, а штамп в паспорте для них равносилен приговору.

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В итоге они остаются в одиночестве потому, что не хотят связывать себя клятвами верности.