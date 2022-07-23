Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми

На продолжительность человеческой жизни влияет множество факторов – генетика, пагубные привычки, вредное производство на работе… Немаловажную лепту, по мнению астрологов, вносит и дата рождения. Некоторые знаки зодиака, по наблюдениям специалистов, серьезно болеют чаще остальных, а значит, раньше отправляются в мир иной. Рассказываем, кто же вошел в тройку знаков, которые могут не дожить до серебряного возраста.

Рыбы

Уроженцы водного знака зачастую кажутся окружающим ипохондриками, которых хлебом не корми – дай поставить себе диагноз и пожаловаться на свое хрупкое здоровье. Астрологи утверждают, что в большинстве случаев в словах Рыб нет ни капли лукавства и лжи.

Представители знака подвержены тяжелым врожденным заболеваниям. Кроме того, у них часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, дыхательными путями.

Еще одним бичом, с которым то и дело сталкиваются Рыбки – это артрит. Их иммунитет в целом довольно слаб, поэтому уроженцы знака могут покинуть этот мир прежде, чем их соседи по зодиакальному кругу.

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Стрелец

Глядя на активных и жизнерадостных Стрельцов, сложно себе представить, что они могут не дожить до пенсии. Однако специалисты в сфере астрологии уверяют, что это так: представители огненного знака наделены не слишком сильным иммунитетом, а потому к ним охотно "цепляются" все болячки, которые только встречаются у них на пути.

Стрельцы регулярно испытывают свой организм на прочность, занимаются экстремальными видами спорта, однако с такими хобби лучше завязать – уроженцы знака склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Неудивительно, что живут он меньше, чем остальные знаки зодиака.

Скорпион

В случае со Скорпионами можно говорить о психосоматике. Представители этого знака зодиака настолько сильно подвержены негативным эмоциям (они то и дело на кого-то злятся, строят планы мести или завидуют), что организм не может не откликнуться на это.

Злость отнимает у Скорпионов немало сил и энергии, и они в буквальном смысле слова чахнут от негатива, который их переполняет.

Онкологические заболевания, болезни суставов, печени и сердца – все эти недуги преследуют уроженцев водного знака и не позволяют дожить не только до глубокой старости, но и до пенсии.