Вот под каким знаком Зодиака рождаются долгожители

Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни увеличивается от одного десятилетия к другому, долгожители по-прежнему являются скорее исключением из правил. Неудивительно, что многочисленные исследования направлены на то, чтобы выявить причины этого явления. Американские ученые даже решили обратиться к астрологическим данным и выяснить, в каком месяце рождаются люди с наибольшей продолжительностью жизни.

Исследователи из Соединенных Штатов задались вопросом: можно ли найти какие-то общие закономерности, сопоставив данные долгожителей, а также их потомков? Чтобы узнать ответ, они провели поистине масштабный эксперимент, который потребовал много времени и усилий. Ученые проанализировали показатели 1574 долгожителей, проживавших в США в период с 1880 по 1995 год.

Подходящими для исследования считались данные тех людей, которые прожили 100 и более лет.

На этом американские ученые не остановились. Для исследования они также собрали показатели ближайших родственников выявленных долгожителей. В общей сложности им понадобился анамнез порядка 11 тысяч человек. Данные нужны были для того, чтобы проследить, передается ли склонность к долголетию на генном уровне. Как оказалось, общие закономерности действительно прослеживаются – и связаны они, как ни странно, с датой рождения респондентов.

Больше всего долгожителей появляются на свет в определенные месяцы.

Согласно результатам исследования, больше всего склонны к долголетию люди, которые родились в период с сентября по ноябрь. Поэтому уроженцы таких знаков, как Дева, Весы и Скорпион могут порадоваться: у них есть все шансы увидеть не только своих внуков, но и правнуков. При этом пик рождаемости долгожителей, по словам ученых, приходится именно на ноябрь – ликуйте, Скорпионы! А вот меньше всего долгожителей появляется на свет в марте.

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Правда, исследователи не связывают склонность к долголетию с астрологией.

Они считают, что на продолжительность жизни влияют внешние факторы. Например, осенью не наблюдается экстремальных погодных перепадов, способных повлиять на самочувствие младенцев. Кроме того, период с сентября по ноябрь – время сбора свежего урожая. Поэтому вместе с мамой новорожденные получают больше полезных веществ и витаминов, чем их ровесники, появившиеся на свет в другие месяцы.