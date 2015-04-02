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Круче всех Крис Кристофферсон, реплик у него мало, но как-то так вышло, что одна морщинка на его лице смотрится дороже всей этой возни с украденными деньгами, убийствами, погонями и головными тараканами основной троицы.
6/10
Мне прям жалко, режиссер то оч старался, хотел необычного, актеров хороших пригласил, а те и согласились.,на свою беду.. Могла в общем быть конфетка, но не случилось, увы. Да и фильм назвали в честь, не поверите, птички на какой то левой куртке!
P.S. За Эрика Бану пора волноваться, то пропал, а теперь вот играет не пойми что.
4/10
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