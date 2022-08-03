Меню
Предостережение. Дублированный трейлер

Предостережение. Дублированный трейлер

Дата публикации: 21 июля 2022
Предостережение – Безработный неудачник Айзек соглашается на предложение друга заработать и провести несколько дней в доме с его племянницей Ольгой, страдающей психическим расстройством. По прибытии выясняется, что дом находится на острове, и Айзеку придётся надеть на себя ограничивающую передвижение по дому цепь, так как Ольга боится, что кто-то зайдет к ней в комнату. Как только Айзек надевает на себя этот костюм в запущенном жутком доме начинают происходить странные вещи.
Кира Денисова 3 августа 2022, 21:14
Оценка
Я в востроге, фильм действительно страшный, и пугает не скримерами, а атмосферой. Все любителям хоррора-советую.
3 августа 2022, 21:14
6.4 Предостережение
Предостережение ужасы, триллер, 2020, Великобритания
