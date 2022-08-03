Предостережение
– Безработный неудачник Айзек соглашается на предложение друга заработать и провести несколько дней в доме с его племянницей Ольгой, страдающей психическим расстройством. По прибытии выясняется, что дом находится на острове, и Айзеку придётся надеть на себя ограничивающую передвижение по дому цепь, так как Ольга боится, что кто-то зайдет к ней в комнату. Как только Айзек надевает на себя этот костюм в запущенном жутком доме начинают происходить странные вещи.
