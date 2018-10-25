Рассвет
– У главной героини «Рассвета» при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…
Хвалят игру актеров? Нет. Они играют еще хуже, чем в других ру ужастиках. Чтобы не было слышно наигранности и халтуры, говорят очень тихо во всех ситуациях. Их не слышно. Они мямлят под нос, как подростки стесняющиеся камеры.
Сюжет? Я пытался оценить грандиозноть выбранного из 1000 работ сценария. Но разве это грандиозность? Секта сонь-сатанистов тайно терроризирует одно семейство через сны. И приснив сборищу психов пару не особо интересных кошмаров, типа приводит в наш мир днмона сна из стишка Маршака, кажется? Угомона. Шик! Гениально! Что за дичь?!
Кошмары не атмосферны. Герои до финального пробуждения не понимают, что они во сне. Просто все как у нас. Даже калейдоскопа сцен и локаций нет. Все рационально. И ужасно скучно.
Даже недавний "Проводник" и тот лучше в тыщу раз рамкрывает тему снов и бреда.
Не рекомендую тратить время на этот "Рассвет". Лусше поспите - сны интереснее.
Авторизация по e-mail