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Выжить и спастись - Трейлер
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Выжить и спастись. Трейлер

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Дата публикации: 7 мая 2026
Выжить и спастись – Солдат возвращается домой после того, как его люди были убиты в Бирме. Преследуемый настойчивым журналистом, он вынужден в последний раз встретиться лицом к лицу с призраками своего прошлого.
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4.6 Выжить и спастись
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