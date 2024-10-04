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Воины сумерек: Осада Коулуна - трейлер
Киноафиша Трейлеры Воины сумерек: Осада Коулуна. Трейлер

Воины сумерек: Осада Коулуна. Трейлер

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Дата публикации: 4 октября 2024
Воины сумерек: Осада Коулуна – Чан Лок Кван — проблемный юноша, бегущий от своего прошлого, по воле случая попадает в город-крепость Коулун — место, где среди хаоса и руин жители пытаются построить собственный порядок. Здесь он обретает для себя дом и совместно с новыми напарниками решает противостоять вторжению Великана, угрожающего захватить власть в городе. Дав клятву защищать Коулун, ставший для них убежищем, символом надежды и нового начала, Воины Сумерек вступают в серию ожесточенных сражений.
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7.2 Воины сумерек: Осада Коулуна
Воины сумерек: Осада Коулуна боевик, криминал, триллер, 2024, Китай / Гонконг
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