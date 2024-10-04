Воины сумерек: Осада Коулуна
– Чан Лок Кван — проблемный юноша, бегущий от своего прошлого, по воле случая попадает в город-крепость Коулун — место, где среди хаоса и руин жители пытаются построить собственный порядок. Здесь он обретает для себя дом и совместно с новыми напарниками решает противостоять вторжению Великана, угрожающего захватить власть в городе. Дав клятву защищать Коулун, ставший для них убежищем, символом надежды и нового начала, Воины Сумерек вступают в серию ожесточенных сражений.
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