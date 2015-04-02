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Семь психопатов - трейлер
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Семь психопатов. Трейлер

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Дата публикации: 15 августа 2012
Семь психопатов – Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пёс главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов.
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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Актёсркий состав просто потрясающий !!!! ✊ ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Не помню чтобы так смеялась в кинотеатре! Зал так вообще в некоторых моментах аплодировал, фильм просто под завязку наполнен качественным черным, действительно смешным юмором! Актерский состав себя оправдал, но посмотревшие , думаю, со мной согласятся что это был бенефис Сэма Рокуэлла, я его раньше особо и не замечала, и очень зря..



Вообще фильм необычен в своей подаче, как фильм о фильме, что то подобное было, но видно давно и уже не вспомнить, поэтому воспринимается вновинку, что то есть от Тарантино с Родригесом, а моментами от вестернов. В итоге довольна счастлива и рукоплещу! Единственный был минус _ озвучка Колина Фарелла. Но все равно

10/10!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Кайф полнейший. Смешно и трогательно, в конце кто-то аплодировал.

Когда Ганс (Уокен) подставился под пулю ради друзей, я плакала. Ну, да, такое было не раз, и в Гран Торино, и у Китано (не зря герои строят планы на сеансе под фильм Китано), но Уокен сыграл по-своему и шикарно.

Фаррелла я люблю, Уокена обожаю; тот, который психопат № 1 и 7, тоже вполне интересный.

Это ж надо замутить такую историю, слоеный торт, действительно. Даже дьявольское искушение в пустыне было, во как.

Эх, четыре ярких вспышки и всё ради одного...грустно...



Смотрели в обычном дубляже, кажется, мосфильмовском. По-моему, Фарреллу достался тот же голос, который "убил" Гослинга в Драйве, но Фаррелл у него неплохо получился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 21/10/2012 - 13:52:49


Брюгге хорошо в оригинале смотреть, без дубляжа, самый писк)).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Comon 27 октября 2023, 02:07
Оценка
Действительно, такое созвездие актёров и вдруг играет в несомненно оригинальном и талантливом, но всё же - капустнике, фильме просто ради фильма. Впрочем, режиссёр то - культовый, оба его других фильма - шедевры, этот думаю послабее тех двух, но и он для многих - недосягаемый уровень. Здесь написать бы, что ждём с нетерпением его четвёртый фильм, но он уже вышел, и похоже он проходной, типа автобиографический, драма совсем в другом стиле.
27 октября 2023, 02:07 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 11:13
в ответ на сообщение Comon от 27 октября 2023, 02:07
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 октября 2023, 11:13 Ответить
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