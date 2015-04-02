Семь психопатов
– Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пёс главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов.
Вообще фильм необычен в своей подаче, как фильм о фильме, что то подобное было, но видно давно и уже не вспомнить, поэтому воспринимается вновинку, что то есть от Тарантино с Родригесом, а моментами от вестернов. В итоге довольна счастлива и рукоплещу! Единственный был минус _ озвучка Колина Фарелла. Но все равно
10/10!✊
Когда Ганс (Уокен) подставился под пулю ради друзей, я плакала. Ну, да, такое было не раз, и в Гран Торино, и у Китано (не зря герои строят планы на сеансе под фильм Китано), но Уокен сыграл по-своему и шикарно.
Фаррелла я люблю, Уокена обожаю; тот, который психопат № 1 и 7, тоже вполне интересный.
Это ж надо замутить такую историю, слоеный торт, действительно. Даже дьявольское искушение в пустыне было, во как.
Эх, четыре ярких вспышки и всё ради одного...грустно...
Смотрели в обычном дубляже, кажется, мосфильмовском. По-моему, Фарреллу достался тот же голос, который "убил" Гослинга в Драйве, но Фаррелл у него неплохо получился.
Брюгге хорошо в оригинале смотреть, без дубляжа, самый писк)).
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