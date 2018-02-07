Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
50 весенних дней - trailer
Киноафиша Трейлеры 50 весенних дней. Trailer

50 весенних дней. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 февраля 2018
50 весенних дней – В одном живописном французском городке живет Аврора, у нее две взрослые дочери и одна верная подруга, и Аврора их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек – мир захватила юность, и ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа, и даже убедить всех, что лучшее начинается сейчас! Трогательная, смешная и очень «французская история» о том, как заново влюбиться в такую несовершенную и, безусловно, прекрасную жизнь.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.8 50 весенних дней
50 весенних дней комедия, драма, 2017, Франция
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Взвести курки - дублированный трейлер 02:23
Взвести курки  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Рыжая Соня - дублированный трейлер 01:58
Рыжая Соня  дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Заклятие монахини - дублированный трейлер 01:46
Заклятие монахини  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше