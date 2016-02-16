Навстречу шторму
– Всего лишь за один день невероятное «нашествие» смерчей практически уничтожило городок Сильверстон. Все его жители были отданы на растерзание непредсказуемым и смертельно опасным торнадо, и при этом метеорологи говорят, что худшее еще впереди. Большинство ищут убежища, в то время как немногие смельчаки идут навстречу стихии, испытывая себя: насколько далеко сможет зайти «охотник за торнадо» ради одного единственного — зато какого! — снимка.
9/10
для дурацкого фильма про игры с торнадо в догонялки действительно неплохо. Торнадо разнообразные: тонкие, толстые, по-светлее, по-темнее, особенно красив был огненный смерч..
Торин Дубощит такой красавчик. Парней только подобрали ему в сыновья мелких каких-то, на голову ниже "папы".
Смысл невнятный. Надо изучать или не надо, а надо просто убежища строить получше? или в каждую школу по Дубощиту надо в замы, а то от директора (на Обаму похож) толку никакого, только речи толкать может.
Вылет из бури к солнцу был странный,но красивый.
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