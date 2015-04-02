Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая. Ролик о создании 2
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Дата публикации: 22 июля 2010
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая – Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого — Гарри одинок,как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом становится всё призрачнее…
Каждый, кто хоть как-то интресуется судьбой киносаги этой, в курсе, чем закончилась книга. Какая тут может быть интрига в фильме? О_о вряд ли они изменят концовку.
Хотя, кстати, тогда бы фильм действительно произвёл бы фурор, если бы Поттер в конце оправдал возложенные на него надежды и умер бы в мучениях х)
посмотрела сегодня рекламу, фильм обещает быть мрачным и грустным, как и все остальные части, но интересным. а кстати никакого секаса в рекламе не было).
Кто-нить скажите, пожалуйста, чем просто ГП отличается от ГП IMAX?✌️
А мне казалось,что на посторе написано что-то вроде: "здесь всему придёт конец"✊
было! когда его Лорд как будто убил, и ГП оказался в неизвесном месте ГОЛЫМ. потом нашел одежду
Вы, уважаемый, явно не читали книгу...ну или читали, но крайне невнимательно ✊ Уверяю вас, там есть все ответы на ваши вопросы и непонятки ✊
Игра актеров так же слаба как и раньше. но если раньше ситуацию спасал Хогвартс и юмор, то сейчас этого не осталось. Все душевные драмы героев, на которые была сделана ставка, - наигранные и неправдоподобные.
Бег героев через лес и нахождение Гермионы по шарфу на дереве напомнили Сумерки, но даже Паттисон и Белла играют лучше.
Очень большое разочарование. 5 и 6 части у режиссера были гораздо лучше.
Но вот, не знаю плюс это или минус, зделали его какимто экшеном, стиль смахивет на Сагу сумерок...
А вообщем, посмотрел с удовольствием✊
3/10
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