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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая - ролик о создании 2
Киноафиша Трейлеры Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая. Ролик о создании 2

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая. Ролик о создании 2

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Дата публикации: 22 июля 2010
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая – Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого — Гарри одинок,как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом становится всё призрачнее…
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LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Книга крутая. Надеюсь они из фильма не много вырежут...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
X3ME_KLOP 2 апреля 2015, 12:51
Х-м-м-м я с вами не согласен. Я в 13 лет прочёл 5 часть Гарри Потера и совершенно всё понял (и мозг не вскипел). Щас мне 16 ,но года три назад я был просто помешан на нём.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Ой ли?

Каждый, кто хоть как-то интресуется судьбой киносаги этой, в курсе, чем закончилась книга. Какая тут может быть интрига в фильме? О_о вряд ли они изменят концовку.

Хотя, кстати, тогда бы фильм действительно произвёл бы фурор, если бы Поттер в конце оправдал возложенные на него надежды и умер бы в мучениях х)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vanilla_extasy 2 апреля 2015, 12:51
считаю что сексуальные сцены там вообще ни к чему, столько детей будет смотреть.

посмотрела сегодня рекламу, фильм обещает быть мрачным и грустным, как и все остальные части, но интересным. а кстати никакого секаса в рекламе не было).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Я пойду✊

Кто-нить скажите, пожалуйста, чем просто ГП отличается от ГП IMAX?✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юля_5979, 15/11/2010 - 09:23:17):а почему на постере написано: Закончите свое путешествие в 3D?



А мне казалось,что на посторе написано что-то вроде: "здесь всему придёт конец"✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Как объявили в студии Warner bros, они не успеют перевести новый фильм о Гарри Потере в 3D до 19 ноября. Именно в этот день назначена премьера фильма в Великобритании и США. В минувшую пятницу представители студии объявили фанатам, что не успеют переделать картину в трехмерный вариант в том качестве, в котором планировали. Студия предпочла оставить картину в традиционном формате, нежели толкать зрителям некачественный трехмерный продукт.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АННАЧКА 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение stalker_spb88 от 15/11/2010 - 02:19:03


было! когда его Лорд как будто убил, и ГП оказался в неизвесном месте ГОЛЫМ. потом нашел одежду
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
notPie 2 апреля 2015, 12:51
Завтра иду,жду не дождусь_)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
palyonka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Эйяфьятлайокудль от 19/11/2010 - 01:24:22




Вы, уважаемый, явно не читали книгу...ну или читали, но крайне невнимательно ✊ Уверяю вас, там есть все ответы на ваши вопросы и непонятки ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
По-моему, самый слабый из всех фильмов про Гарри.



Игра актеров так же слаба как и раньше. но если раньше ситуацию спасал Хогвартс и юмор, то сейчас этого не осталось. Все душевные драмы героев, на которые была сделана ставка, - наигранные и неправдоподобные.



Бег героев через лес и нахождение Гермионы по шарфу на дереве напомнили Сумерки, но даже Паттисон и Белла играют лучше.



Очень большое разочарование. 5 и 6 части у режиссера были гораздо лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо, что фильм разделили на 2 части. Раньше большой объем материала пытались засунуть в рамки двух часов, получалось скомканно. Фильм смотрела вчера, а сегодня и придираться никчему не хочется. 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Фильм действительно порадовал. Например, совсем не многон вырезали из книги.

Но вот, не знаю плюс это или минус, зделали его какимто экшеном, стиль смахивет на Сагу сумерок...

А вообщем, посмотрел с удовольствием✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Похоже, фильм не приглянулся тем, кто не читал книги.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
это уже не Американский пирог. это теперь Танственный лес.

3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший разгон для второй части, которая, надеюсь, раскроется во всей красе волшебства и спецэффектов. Не забыть бы только к июлю, что было в первой части ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VALeriya 2 апреля 2015, 12:51
Многие говорят, что чем дальше тем хуже, я имею в виду 1, 2, 3 части... А лично мне очень понравилось, это что-то новое, очень жду 2-ой части. Отлично снят, спецэффекты
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Недавно я посмотрел первую часть Гарри Поттер и Дары смерти. Фильм меня очень порадовал. Он был очень захватывающий и интересный. Было много эмоциональных моментов, которые я смотрел с замиранием сердца. Особенно, было захватывающим то, что за Гарри гонялись Пожиратели смерти, и он стал самым разыскиваемым человеком. На протяжении всего фильма меня волновал вопрос - получится ли у Гарри и друзей найти крестражи? Или все-таки фортуна будет на стороне Волан-де-Морта, и он обретет невероятное могущество с помощью даров смерти? С нетерпением жду продолжения.:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Вот недавно посмотрел первую часть «Гарри Поттер и дары смерти». Бредятина ещё та. По-моему, с каждой частью фильм становится все хуже и хуже.=Р Слишком много моментов из фильма вырезали, поэтому тем, кто не читал книгу будет вообще непонятно, о чем идет речь! Я единственный из семьи читал книгу, поэтому мы начинали смотреть фильм всей семьей с моей двухчасовой лекции! С каждой новой серией становится все непонятнее и непонятнее. Много вопросов, на которые в фильме не дают ответа. На вторую часть я не надеюсь. Фильм испортили окончательно. Это даже фильмом назвать нельзя. Просто куча набросков на некоторые эпизоды. Вторую часть вряд ли буду смотреть. Дурь полная, а не фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм «Гарри Поттер и Дары смерти», который я недавно посмотрела.:)) Фильм просто ПОТРЯСНЫЙ! Смотрела с удовольствием, много интересных и захватывающих моментов.^^ Правда, закончили на самом интересном месте.Т_Т Вообще, фильм классный и даже поучительный.:)) «Гарри Поттер и Дары смерти» сняли как надо.:) Замечательная игра актеров! Жду не дождусь продолжения.))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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