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Коллекционер - трейлер red band
Киноафиша Трейлеры Коллекционер. Трейлер red band

Коллекционер. Трейлер red band

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Дата публикации: 8 июля 2009
Коллекционер – Окончательно потеряв надежду расплатиться с долгами своей бывшей жены, экс-медвежатник Аркин соглашается выполнить последний заказ и ограбить загородный дом своего начальника.Когда до открытия заветного сейфа остаются считанные секунды, Аркин с ужасом понимает, что в пустом особняке он не один… В недрах темного дома притаился кто-то еще. Он уже запер все двери и окна, а также установил по всему периметру хитроумные смертельные ловушки. Вскоре Аркин узнает, что в плен к загадочному садисту попали все хозяева жилища и покинуть дом будет очень непросто…
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6.9 Коллекционер
Коллекционер ужасы, триллер, криминал, 2009, США
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