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Закону тут не место - trailer
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Закону тут не место. Trailer

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Дата публикации: 14 ноября 2017
Закону тут не место – Жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра — такого честного, каких ни видывал мир. Новоизбранный глава администрации дает слово бороться со всем, что противоречит закону: от неэкологичной утилизации отходов до незаконного строительства — и это не пустой звук предвыборной кампании. Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители городка готовы к таким переменам… Особенно недовольны зятья нового мэра, которые привыкли к легкой жизни при прошлой власти. Они решают вернуть все на круги своя и придумывают коварный план. Развитие или инерция, честность или взяточничество, семейные ценности или личные интересы — вымышленный сицилийский городок Пьетрамаре становится моделью общества, в которой каждый сможет узнать себя. Завоевавшая европейского зрителя история от главных комиков современного итальянского кино, дуэта Фикарра и Пиконе (Ficarra&Picone), — не просто лучшая комедия года, а новое слово в жанре комедии по-итальянски, которое надо услышать и понять всем нам.
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6.4 Закону тут не место
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