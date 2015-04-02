Значит, война
– Если ты секретный агент, море тебе, как правило, по колено. А если ты влюбленный секретный агент? Хуже, но жить можно. А если в предмет твоей страсти влюблен другой секретный агент? Проблема, хоть и с трудом, но решаема. Но что делать, если этот соперник еще и твой закадычный друг?
Фильм в поряде. есть и юмор и экшен( не как крепкий орешек конечно,но все равно на уровне) романтика! Что Вам еще не хватало в фильме?
Актеры играли прикольно! Только главная героиня не очень понравилась! Как-то она не подходит для этого фильма! Цитата (YuRik, 18/02/2012 - 23:55:31):Вцелом за фильм, который прекрасно поднимет настроение вечерком
Согласен с Вами. если вечером пойти с компанией, можно похахотать от души. Рекомендую к просмотру!
7,7/10✊
смеялась в голос всю дорогу ) про американские горки хорошо тут было сказано - первые десять минут и правда ждешь, когда оно все закрутится уже, а потом - уууух, поехали. )
на мой взгляд в фильме есть все: красивые актеры, юмор, движуха, иногда даже интересная операторская работа и спецэффекты(О__о, что-то вот помню я такое впечатляющее)))).
даже концовка в принципе особенно не портит впечатления, хотя что уж там, паршивая концовка-то ) но должны же они были как-то разрулить ситуацию, сохранив всем целехонькие сердца и утолив жажду зрителей по части художественной справедливости. ) так что ладно, фиг с ней,с концовкой, не первый же раз заморские фильмы смотрим. )
ну и напоследок хочется отметить, что Уизерспун в ооооофигительной форме ✊ . я, честно говоря, не знала, что у тетки такое тело, поэтому пребываю в легком шоке. )
и - конечно - Харди. лопоухая пухлогубая брутальная обаяшка: энергетика у чувака уже не одной картиной подтверждена.
Пайн какой-то... никакой. ну, это дело вкуса уже. ))
общее впечатление: спасибо, ребята, отожгли!
✊ ✊ ✊
