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Роман с кокаином - трейлер
Киноафиша Трейлеры Роман с кокаином. Трейлер

Роман с кокаином. Трейлер

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Дата публикации: 9 января 2014
Роман с кокаином – Вадим Масленников, главный герой кинокартины, — наш современник. Такой же как мы, вернее, как многие из нас. Чей то сын, чей-то друг, чей-то враг, чей- то любимый… А правильно ли он живет? А как нужно жить? Так, чтобы след на земле для потомков оставить? И не в буквальном смысле землю нашу топтать, а чтобы прожить достойно и самое дорогое не растерять. А нужно ли это вообще? А главное — кому нужно? Череда извечных вопросов: важных, насущных и очень простых — терзают его мысли, соблазны рвут его душу. Он пытается найти ответы, но попадает в круговорот непонимания, жестокости, безразличия, разочарования и насилия. Насилия над самим собой, над собственным Я. И все же он будет пытаться жить, любить, страдать, терять и ненавидеть… Но сможет ли он…? И хватит ли у него сил вернуться, откуда обычно возврата нет…
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