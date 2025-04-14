Меню
Эддингтон
Эддингтон

Дата публикации: 14 апреля 2025
Эддингтон – Май 2020 года. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом и мэром Тэдом Гарсиа, задумавшим грандиозный проект – возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и трагикомичных событий, которые перевернут жизнь всего городка.
6.7 Эддингтон
Эддингтон комедия, драма, ужасы, 2025, США Билеты
