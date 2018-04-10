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Тихое место - trailer superbowl
Киноафиша Трейлеры Тихое место. Trailer superbowl

Тихое место. Trailer superbowl

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Дата публикации: 5 февраля 2018
Тихое место – История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая не единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле…
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Григорий Рахманов 10 апреля 2018, 19:18
Кто нибудь знает будут показывать его нет в Ташкенте ?
10 апреля 2018, 19:18 Ответить
Григорий Рахманов 10 апреля 2018, 19:20
Если будут подскажите где (
10 апреля 2018, 19:20 Ответить
Киноафиша.инфо 11 апреля 2018, 15:53
в ответ на сообщение Григорий Рахманов от 10 апреля 2018, 19:20
Григорий, добрый день!
Точная информация будет завтра, но по текущим данным фильма в расписании нет, сожалеем
11 апреля 2018, 15:53 Ответить
Мария Минаева 13 апреля 2018, 10:22
Оценка
Фильм ужасный,судя по трейлеру, шли с предвкушением хорошего триллера, но уже на середине фильма хотелось уйти(( сюжет в принципе ничего, но очень много глупых моментов, все предсказуемо, какие-то непонятные железные монстры, никакой истории, что откуда и как... Не тратьте свое время и деньги на этот фильм, он этого не стоит
13 апреля 2018, 10:22 Ответить
dk 14 апреля 2018, 14:04
Оценка
Хорошо, но мало. История коротковатая, весь сюжет изложен в синопсисе. Как будто пилотную серию сериала посмотрел.
14 апреля 2018, 14:04 Ответить
lebedev.0059 14 апреля 2018, 14:46
Оценка
Муть полная!
14 апреля 2018, 14:46 Ответить
yanchuck 15 апреля 2018, 09:25
Оценка
посмотрел... фильм сначала кажется нудным. тишина. однообразный видеоряд. но итог таков: для человека нет ничего невозможного. адаптация, стойкость, любовь к близким. фильм тяжеловат, но дает возможность взглянуть на нас с другой стороны.
15 апреля 2018, 09:25 Ответить
Елена Тюнина 15 апреля 2018, 12:20
Это самый ужасный фильм,который я смотрела.
Ходили компанией,уже в начале хотелось уйти,надеялись,что вдруг начнут говорить.
Всё слишком глупо,куча недочетов.
Не вздумайте идти.
Если так хочется,дождитесь выхода в интернете,не тратьте деньги.
15 апреля 2018, 12:20 Ответить
auerugin 15 апреля 2018, 19:33
Оценка
Отвратительный фильм, никакого смысла, сюжета, идеи, просто пустой. Рекламная компания была очень активная, видимо хотели нагнать интриги чтобы хоть как-то отбить вложенный бюджет. В итоге - не рекомендую, зря потратите и время и деньги.
15 апреля 2018, 19:33 Ответить
klimienko.90 16 апреля 2018, 00:22
Оценка
Фильм на любителя. Ничего ужасного в нем нет.
16 апреля 2018, 00:22 Ответить
Юлия 16 апреля 2018, 04:21
Оценка
Ожидала большего. Так ждала фильма, чтоб понять суть, а сути так и не оказалось - не было сказано кто эти монстры, откуда эти монстры, зачем эти монстры, как, когда и почему... Такое впечатление, что фильм предоставили со словами "хавайте что дают". Вот есть эти монстры, и мы от них спасаемся... всё. Кстати, отца могли бы и живым оставить.
16 апреля 2018, 04:21 Ответить
olganikitenko 17 апреля 2018, 11:57
Тихое место - один из лучших фильмов подобного жанра, которые выходили за последние несколько лет. Сюжет, напряжение, актерская игра - всё на высоте.
Загородный дом, обычная семья, дети, радость. Но не совсем. Представьте, что в этом эпицентре семейного счастья проживают еще и монстры, реагирующие на любой звук.
Жизнь перестает казаться счастьем. Всем фанатам мистических триллеров с погружением под теплое одеялко с пироженкой в безопасности - посвящается.
17 апреля 2018, 11:57 Ответить
vadenika 17 апреля 2018, 17:27
Оценка
Люблю ужасы, ставлю 4 ! Жестокий фильм. Чисто по человечески жалко таких страданий!
17 апреля 2018, 17:27 Ответить
Кристина Цветкова 17 апреля 2018, 21:39
Оценка
Фильм просто бессмыслица
17 апреля 2018, 21:39 Ответить
El Prix 18 апреля 2018, 22:38
Оценка
Смелый эксперимент с тишиной, была большая интрига с родами, но увернулись не очень понятно и глупо, по мне фильм больше драма ,нежели триллер или типичный хорор. Было интересно посмотреть, но пересматривать уже не будет смысла.
18 апреля 2018, 22:38 Ответить
maksim.online86 20 апреля 2018, 11:31
Оценка
Если вы хотите посмотреть фильм ужасов, то вам точно не на этот фильм надо идти!!! Поначалу тишина завораживает и интригует, через 30 минут становится скучно, хочется встать и уйти, но всё-таки сидишь и ждешь, что вот вот начнется трэш, а его всё нет и нет...и не будет! Это больше ДРАМА, в которой показывается на что мы - люди готовы ради спасения родных. Хотите пугаться и пИсать в кресло от страха, то посмотрите заново "Зеркала".
20 апреля 2018, 11:31 Ответить
awp.az 21 апреля 2018, 19:56
Оценка
Фильм ужасный,ничего особенного,вообще не удивило...Даже по трейлеру было понятно,что фильм такое себе...Честно говоря я даже не понимаю пояему тут 16+...Вообщем 3+
21 апреля 2018, 19:56 Ответить
Balto Wolf 21 апреля 2018, 22:48
Оценка
Фильм не о чём. Самое интересное на последней минуте. Не советую ходить на него. Тупо потратите деньги и время. Нет предыстории нет интересного конца. (Смешно только на последней минуте фильма остальной фильм нудный, скучный).
21 апреля 2018, 22:48 Ответить
sniper_0103 22 апреля 2018, 05:41
😕
22 апреля 2018, 05:41 Ответить
mgt777 23 апреля 2018, 01:26
Оценка
Фильм хороший! Давно мне не было так страшно, актерская игра на высоте! Супер фильм, кто любит ужастики!👍😱
23 апреля 2018, 01:26 Ответить
Ольга 23 апреля 2018, 12:30
Туфта!
23 апреля 2018, 12:30 Ответить
Лиза Семенченко 23 апреля 2018, 19:25
Оценка
Прекрасный фильм! Отличный саундтрек, хорошие актеры, интересный сюжет, задумка очень классная и держит в напряжении всё время! Давно я так не переживала, когда смотрела фильм. Конечно, в нем есть пару нелогичных моментов и ситуаций, которые можно было запросто избежать, но это совершенно не портит моё мнение о фильме 😍
23 апреля 2018, 19:25 Ответить
Гулькайыр Сагыналиева 23 апреля 2018, 21:07
Не стоит идти !
23 апреля 2018, 21:07 Ответить
vikkalashnik 23 апреля 2018, 22:38
Оценка
отличный фильм!
23 апреля 2018, 22:38 Ответить
anita-bonsez 25 апреля 2018, 09:18
Оценка
Фильм на любителя, не триллер, а мелодрама ☹️
25 апреля 2018, 09:18 Ответить
ron.mastugin 27 апреля 2018, 20:29
Оценка
Фильм очень крутой,советую
27 апреля 2018, 20:29 Ответить
Veronika Rybalchenko 1 мая 2018, 17:41
Оценка
Super film
1 мая 2018, 17:41 Ответить
Евгений Стешенко 3 мая 2018, 03:06
Оценка
Просто отличнейший фильм! Однозначно лучший в этом году и один из лучших в данном жанре. Кто его не понял, типичное быдло, приходящее в кино поржать, посидеть в телефоне и пожрать попкорн с колой. Ваш уровень это "Мстители", "Тихоокеанский рубеж", "Трансформеры" и прочие попкорновые "проходняки".
P.S. Все ответы на вопросы "откуда взялись монстры", есть в вырезках газет.
3 мая 2018, 03:06 Ответить
Евгений Стешенко 3 мая 2018, 03:15
Оценка
Ю👍
3 мая 2018, 03:15 Ответить
Тати Фокс 16 июня 2018, 23:57
Оценка
Фильм понравился, сюжет необычный. Но все же есть какая-то неясность или нелепость в некоторых моментах. В целом просмотром довольны.
16 июня 2018, 23:57 Ответить
vadenika 30 августа 2018, 11:51
Оценка
мне понравился! Жалко в конце, думал...по другому все будет! Но, захватывающий...смотреть можно
30 августа 2018, 11:51 Ответить
Андрей 29 марта 2019, 22:06
Оценка
не плохой фильм, хотя, у меня, почему-то было к нему предвзятое отношение, как к проходному ужастику!
9 баллов из 10ти!
29 марта 2019, 22:06 Ответить
masanoveca77 29 июня 2019, 12:28
Тишина спасёт жизнь
Главное тишина, помни это...Увидела в афише фильм под названием Тихое Место. Впечатлило название и постер к фильму. Посмотрела трейлер, честно признаюсь трейлер не впечатлил, показался не понятным. Почитала отзывы в интернете , и они , к моему удивлению, оказались положительные. И я всё таки решилась посмотреть это кино. И оно мне очень понравилось! И очень впечатлило. Кино продирает до мурашек... Сидела , и весь фильм переживала за героев.
Очень интересное, очень необычное. В первый раз вижу кино с таким сюжетом. Хоть кино и без слов, герои общаются между собой на языке жестов, оно очень крутое и потрясающее.
Главные герои живут в полной тишине. Ходят босиком, вместо посуды листья, едят руками, дети не могут играть в музыкальные игрушки, родители не пользуются бытовой техникой и телевизором, чтобы не шуметь. Иначе придут они....монстры, которые слышат малейший шорох. И в таких жутких условиях главная героиня решила родить ребёнка, которому не объяснишь, что нельзя шуметь. Этот мужественный и решительный поступок меня поразил! Главные герои отважные люди, они не сдаются, и продолжают жить в таких трудных условиях. Борятся за жизнь. И пытаются найти способ избавится от монстров.
Актёрский состав хороший. Кино продумано до мелочей.
Кино держит в напряжении до самого конца. Конец, конечно, получился не законченным. Но я знаю, что будет продолжение в 2020 году, очень жду, с теперпением!
Рекомендую обязательно посмотреть это необычное кино всем! Я уверена, что это потрясающее кино поразит и увидит каждого, даже самого придирчивого критика.
29 июня 2019, 12:28 Ответить
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