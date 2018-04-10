Тихое место
– История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая не единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле…
Точная информация будет завтра, но по текущим данным фильма в расписании нет, сожалеем
Ходили компанией,уже в начале хотелось уйти,надеялись,что вдруг начнут говорить.
Всё слишком глупо,куча недочетов.
Не вздумайте идти.
Если так хочется,дождитесь выхода в интернете,не тратьте деньги.
Загородный дом, обычная семья, дети, радость. Но не совсем. Представьте, что в этом эпицентре семейного счастья проживают еще и монстры, реагирующие на любой звук.
Жизнь перестает казаться счастьем. Всем фанатам мистических триллеров с погружением под теплое одеялко с пироженкой в безопасности - посвящается.
P.S. Все ответы на вопросы "откуда взялись монстры", есть в вырезках газет.
9 баллов из 10ти!
Главное тишина, помни это...Увидела в афише фильм под названием Тихое Место. Впечатлило название и постер к фильму. Посмотрела трейлер, честно признаюсь трейлер не впечатлил, показался не понятным. Почитала отзывы в интернете , и они , к моему удивлению, оказались положительные. И я всё таки решилась посмотреть это кино. И оно мне очень понравилось! И очень впечатлило. Кино продирает до мурашек... Сидела , и весь фильм переживала за героев.
Очень интересное, очень необычное. В первый раз вижу кино с таким сюжетом. Хоть кино и без слов, герои общаются между собой на языке жестов, оно очень крутое и потрясающее.
Главные герои живут в полной тишине. Ходят босиком, вместо посуды листья, едят руками, дети не могут играть в музыкальные игрушки, родители не пользуются бытовой техникой и телевизором, чтобы не шуметь. Иначе придут они....монстры, которые слышат малейший шорох. И в таких жутких условиях главная героиня решила родить ребёнка, которому не объяснишь, что нельзя шуметь. Этот мужественный и решительный поступок меня поразил! Главные герои отважные люди, они не сдаются, и продолжают жить в таких трудных условиях. Борятся за жизнь. И пытаются найти способ избавится от монстров.
Актёрский состав хороший. Кино продумано до мелочей.
Кино держит в напряжении до самого конца. Конец, конечно, получился не законченным. Но я знаю, что будет продолжение в 2020 году, очень жду, с теперпением!
Рекомендую обязательно посмотреть это необычное кино всем! Я уверена, что это потрясающее кино поразит и увидит каждого, даже самого придирчивого критика.
Авторизация по e-mail