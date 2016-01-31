Байкальские каникулы
– Коля Голиков обычный мальчик, который предпочитает общению гаджеты, а друзьям социальные сети. Впервые в своей жизни отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде не нравится Коле. Ребята не могут найти общий язык. Зато он узнает, что на этом месте давным-давно был другой лагерь. Тоже детский только пионерский. А еще он узнает, что пионеры оставляли капсулы времени — специальные послания будущим поколениям. Наш герой находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова. Приключения начинаются.
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