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Байкальские каникулы - трейлер
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Байкальские каникулы. Трейлер

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Дата публикации: 31 января 2016
Байкальские каникулы – Коля Голиков обычный мальчик, который предпочитает общению гаджеты, а друзьям социальные сети. Впервые в своей жизни отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде не нравится Коле. Ребята не могут найти общий язык. Зато он узнает, что на этом месте давным-давно был другой лагерь. Тоже детский только пионерский. А еще он узнает, что пионеры оставляли капсулы времени — специальные послания будущим поколениям. Наш герой находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова. Приключения начинаются.
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5.5 Байкальские каникулы
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