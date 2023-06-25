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Звездный путь - отрывок 2
Киноафиша Трейлеры Звездный путь. Отрывок 2

Звездный путь. Отрывок 2

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Дата публикации: 13 апреля 2009
Звездный путь – Судьба галактики в руках непримиримых соперников, принадлежащих к совершенно разным мирам. Один из них — Джеймс Тибериус Кирк, хулиган из Айовы, прирожденный лидер, и искатель приключений. Второй, Спок, вырос на планете Вулкан и стал изгоем по причине своего получеловеческого происхождения. Кирк и Спок являются полными противоположностями; стремясь познать свою истинную сущность и понять, что они могут дать миру, молодые люди вскоре становятся непримиримыми соперниками. Один из них движим страстями, другой руководствуется холодной логикой. Они не желают признавать достоинства друг друга и отчаянно пытаются попасть в число немногих избранных, которым предстоит войти в команду самого современного звездолета — «Энтерпрайз».
Комментарии Обсудить в чате
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Zoya 25 июня 2023, 14:38
Оценка
Как научно-фантастический боевик очень хороший фильм. Раньше не имела представления о серии фильмов Стар Трек, но сюжет в принципе соответствует моим ожиданиям. Персонажи были хорошо подобраны и хорошо сыграны. Классный фильм, мне понравился, хотя думала, что сюжет не затянет
25 июня 2023, 14:38 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 20:01
в ответ на сообщение Zoya от 25 июня 2023, 14:38
Добрый день! Спасибо за отзыв!
25 июня 2023, 20:01 Ответить
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7.8 Звездный путь
Звездный путь боевик, фантастика, драма, 2009, США
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