Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Все и сразу - отрывок 2
Киноафиша Трейлеры Все и сразу. Отрывок 2

Все и сразу. Отрывок 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 27 мая 2014
Все и сразу – Тима и Дэн – друзья-неудачники из провинциального городка. Учеба позади, работать не тянет, девушек нет. На пути к мечте (выбиться в люди) и в надежде получить всё и сразу (без особого напряга) парни берутся выполнить задание местного бандюка и отправляются на дело, прихватив с собой автослесаря Жору, такого же полного лузера. На кону внушительная сумма, главное – не облажаться и чётко инсценировать ограбление своего же, подставного наркокурьера. Но вот засада: роль курьера случайно достаётся честному дембелю Ване, который оказывается не в курсе схем и обещаний. И теперь в водовороте погонь, потасовок и перестрелок всем четверым нужно по-настоящему напрячься, чтобы грамотно разрулить ситуацию. И получить ВСЁ и СРАЗУ.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
belkadura 18 февраля 2016, 09:40
Смотреть! 9\10
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Все и сразу
Все и сразу комедия, 2014, Россия
Герои анекдотов - трейлер 02:16
Герои анекдотов  трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Первый на Олимпе - тизер-трейлер 00:46
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше