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Самый лучший день - трейлер
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Самый лучший день. Трейлер

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Дата публикации: 1 октября 2015
Самый лучший день – Провинциальный дпсник Петя Васютин собирается жениться на любимой Оле, но поддается блеску столичной поп-звезды. Попавшись ему пьяной за рулем, та соблазняет Петю, чтобы избежать наказания. Потеряв невесту и престижную работу, Васютин собирается топиться… но вдруг и сам становится телезвездой. Вот только слава, о которой Петя так мечтал, не приносит ему счастья. И тогда он решает вернуть Олю…
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Alessia 31 января 2016, 23:00
Фильм неожиданно понравился!:) Смешной:) И песни очень в тему. Интересно было посмотреть. Для праздничных дней самое то!
31 января 2016, 23:00 Ответить
z777 31 января 2016, 23:00
если вам хочется смотреть весь фильм на тупые пьяные рожи и на полусумасшедшую чурикову то не пропустите этот типа фильм
31 января 2016, 23:00 Ответить
ККК 31 января 2016, 23:00
Ох и мерзость! Самое плохое, что в нем снимаются легендарные актеры Чурикова, Боярский, Яковлева! Плохо еще , что эта мерзость в душе прорастает.
31 января 2016, 23:00 Ответить
ЕвгенЧик 31 января 2016, 23:00
Больше не пойду на фильмы этого режиссера, жаль потраченных денег. Фильм для любителей ГОРЬКО. ✊ ✊ ✊ ✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
Alwiz 31 января 2016, 23:00
Полный отстой
31 января 2016, 23:00 Ответить
НИКИТА 31 января 2016, 23:00
Дрянь жуткая!:((✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
dgerasi1 31 января 2016, 23:00
отличный фильм. Побольше бы таких.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Дженни_Кодес 31 января 2016, 23:00
Фильм неожиданно порадовал! Игра актёров - Чурикова, Яковлева, Боярский, Нагиев - отличная! Пусть в фильме нет мудрёной режиссуры, а в этом жанре этого и не нужно, зато постановочная режиссура - на высоте.

И если вы, уважаемые знатоки кино, тут разбрызгиваете слюну, так и не ходите в кинотеатры - наслаждайтесь домашней коллекцией Тарковского и Параджанова. И обсуждайте все прелести занудной режиссуры в своём тесном кругу.

Есть жанр - кино развлекательное. И в этом жанре частенько бывают хорошие фильмы!

Объективно в этом фильме не к чему придраться.

Всё сделано эстетично, профессионально, со вкусом и простой человеческой мыслью!
31 января 2016, 23:00 Ответить
Валерия Жильцова 31 марта 2024, 10:04
Оценка
просто лучший!! мне очень нравится)
31 марта 2024, 10:04 Ответить
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