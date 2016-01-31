Самый лучший день
– Провинциальный дпсник Петя Васютин собирается жениться на любимой Оле, но поддается блеску столичной поп-звезды. Попавшись ему пьяной за рулем, та соблазняет Петю, чтобы избежать наказания. Потеряв невесту и престижную работу, Васютин собирается топиться… но вдруг и сам становится телезвездой. Вот только слава, о которой Петя так мечтал, не приносит ему счастья. И тогда он решает вернуть Олю…
И если вы, уважаемые знатоки кино, тут разбрызгиваете слюну, так и не ходите в кинотеатры - наслаждайтесь домашней коллекцией Тарковского и Параджанова. И обсуждайте все прелести занудной режиссуры в своём тесном кругу.
Есть жанр - кино развлекательное. И в этом жанре частенько бывают хорошие фильмы!
Объективно в этом фильме не к чему придраться.
Всё сделано эстетично, профессионально, со вкусом и простой человеческой мыслью!
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