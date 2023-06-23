Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Рапунцель: Запутанная История - отрывок 7
Киноафиша Трейлеры Рапунцель: Запутанная История. Отрывок 7

Рапунцель: Запутанная История. Отрывок 7

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 декабря 2010
Рапунцель: Запутанная История – Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью, лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. И казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней - это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь! Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж - и вот наши герои на воле. Вместе с главными героями в авантюрное путешествие отправятся бравый конь-ищейка Максимус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
xivet43099 23 июня 2023, 15:14
Оценка
Наполненный юмором и отличной анимационной подачей мультфильм!
Волшебный, веселый, остроумный и очень хорошо продуманный мультик. Дочка просто без ума от Максимуса))
23 июня 2023, 15:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.1 Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История семейный, мюзикл, анимация, комедия, 2010, США
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Прости, детка - дублированный трейлер 02:05
Прости, детка  дублированный трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше