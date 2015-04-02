Хижина в лесу
– Группе друзей, молодым клеркам, предстоит провести ночь в лесу в стенах причудливого дома. За закрытыми дверями происходит что-то странное и ужасное. Молодые люди даже не успевают понять, что именно им угрожает, но единственное, что они знают — что время быстро уходит.
7/10
На коленке, за пару дней, можно было бы сделать гораздо более вменяемую концовку... Ну это вы зря - концовка замечательная, чего только стоит одна из линий сюжета, про разгильдяйство двоих "служащих", чья спешка, из-за желания прогнуться перед "начальством", привела к полному краху - классика нашей жизни.
Да фильм пародия или близко к пародиям на фильмы,пила,куб ну и т.д Можно посмотреть разок вечером, чтобы время убить. Не жалею потраченного времени. Единственное не понравилось так это,что фильм снят как-то темно,иногда приходилось присматриваться в персонажи!
6/10
Для поднятия настроения и убития времени пойдет ✊
ps ну, допустим, управляемых зомби я еще пережил, но летающий дух, оборотни, какие-то каракатицы с колючками вместо конечностей...чувак с лезвиями от циркулярок в башке...драконообразные создания, девка из звонка и остальные миллионы милых существ, которых я не успел рассмотреть...короче, зверинец натуральный, а по факту до комедии не дотянули, и ужастик загубили...
pps очень хороша была только панорамка, шедшая секунд пять - много экранов, на каждом из которых шел экшен со своими персонажами...получилась своеобразная мини нарезка ужастиков ✊ и глаз не успел устать, и смотрелось свежо...
ppps 7/10
pppps бесплатный совет спецом для создателей: ребят, если вы укурились в хлам, не нужно садиться смотреть сразу и обязательно подряд все шедевры и не очень жанра ужасов, мистики и тд и тп ✊ , а то на выходе перебор получается
ppppps растаманчика вроде как серпом (или как там эта насадка от мотыги называется ✊ ) в спину зафигачили с размаха как метательным ножом, если я ниче не путаю в эпизоде с зомбяриком и по травке на пузе протащили, и потом он вуаля невредим и даже не морщится ✊ , а разбирает зомбятника скребком на винтики и лифт находит ✊ мая в недоумении ✊
Герои скучные. Один Тор смотрелся приятно.
Понравились зомби, харизматичные, особенно девочка. Но когда "огласили весь список", я чесслово пожалела, что не выбрали того, с черными глазами без зрачков, со сферой. Жуткий чувак.
Еще был веселый диалог: "Хочу, чтобы ты соблазнила вон того лося. - Марти, а ты лося видел когда-нибудь?!" И то, что за этим последовало. А дальше можно было и не смотреть.
Шведский стол, который в финальной части, мультики американские напомнил, типа Том и Джери (терпеть не могу). Убивалово, а вроде надо веселиться.
Но единорог удивил, правда. Сначала обрадовалась: ура, наши идут! Потом: ой! Потом: аааа...
Любопытное кино, но по второму разу смотреть уже скучно (пробовала).
Хотя мысль, что именно Штаты человечество к чертям отправят, интересна.
о дааа...с криком "я закидаю вас своими мозгами" он войдет в ярость и начнет вырывать из башки лезвия по очереди и шинковать ими студентиков...а потом когда все вытащит, каркасу из останков черепа не на чем будет держаться и все содержимое в виде красной желейной массы расползется по скользко красному полу с кусками внутренностей от службы безопасности...хэппи энд. А шарик...эээ...это просто типа фетиш-фича для красоты ✊ вооо...конструктор-лего, если его крутить во всех направлениях как кубик рубика, то чудик собирается сам собой как мозаика...только что были куски мозга на бетонном полу, и бац как с жидким терминатором (в замедленной съемке)в обратном порядке собирается, и лезвия тоже на месте ✊ и тут идут титры ну и далее вторая часть - скоро в кинотеатрах ✊
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