Мы
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Фильм описывает историю семейной пары, которая вместе со своими детьми и друзьями решает провести отдых в уединенном пляжном домике в надежде отдохнуть и расслабиться. Вначале все выглядит идеально, но с приближением ночи герои понимают, что их покой нарушен, когда появляются непрошенные и зловещие соседи. Все становится еще сложнее, когда выясняется, что эти соседи не такие, какими они кажутся, и героям предстоит бороться за свои жизни и жизни своих близких.
не советую. зря только время потерял. Разочарование одним словом. (((
съемки 10/10
весь фильм на одном дыхании
Из хорошего, тут хотя бы трупы не летали...
Операторская работа на высоте, актеры хорошие, сюжет держит до самых титров !
Однозначно советую !
Не стоит идти на него, как на попкорновый ужастик. Просто как на фильм, желательно не смотря трейлер. Не отпускает после просмотра пару дней.
фильм больше похож на курсовую работу студента.
что, к чему, почему и зачем?
актриса, мне подсказали, уже отличилась и получала какие-то награды, но... в целом, игру актёров оставлю без оценки!
не рекомендую к просмотру
3 балла из 10ти!
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