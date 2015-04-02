Белый шум
– Что бы ты сделал, если бы ты твой любимый взывал к тебе... из могилы? И что делать несчастному вдовцу, получающему сигналы от умершей жены в виде теле и радиопомех с того света? Ошибочно принимая эти своеобразные предупреждения об опасности за загробную мольбу о помощи, скорбящий супруг невольно приоткрывает ящик Пандоры, выпустив на свет божий отвратительных призраков...
ГОВОРИТЬ МНОГО НЕ БУДУ, НАДО СМОТРЕТЬ...
В оБщем советую:)
ps. Пропустил начало фильма, буквально 20 мин. Мож там все и было?
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