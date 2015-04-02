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Белый шум - trailer
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Белый шум. Trailer

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Дата публикации: 28 мая 2024
Белый шум – Что бы ты сделал, если бы ты твой любимый взывал к тебе... из могилы? И что делать несчастному вдовцу, получающему сигналы от умершей жены в виде теле и радиопомех с того света? Ошибочно принимая эти своеобразные предупреждения об опасности за загробную мольбу о помощи, скорбящий супруг невольно приоткрывает ящик Пандоры, выпустив на свет божий отвратительных призраков...
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Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильмец был вчера понравилось: грамотный сценарий и озвучка - зритель постоянно находится в напряжении.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм!!! Хотя временами было очень страшно!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Антон 2 апреля 2015, 12:51
ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬЬНЫЙ ФИЛЬМ!!! СОВЕТУЮ ВСЕМ!!! !!! !!!

ГОВОРИТЬ МНОГО НЕ БУДУ, НАДО СМОТРЕТЬ...

В оБщем советую:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
&Rey 2 апреля 2015, 12:51
Редкостный бредняк
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex 2 апреля 2015, 12:51
Люди, объясните в чем там вообще дело то? Я ни...а не понял. Че за челы в конце стояли? Че за баба привязана к стулу? Че за бабка, которая неделю до своей смерти уже подавала глав. герою инструкции с того света? Расскажите плз., второй фильм который я не понял. Первый был - Шоссе в никуда Линча.;)



ps. Пропустил начало фильма, буквально 20 мин. Мож там все и было?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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