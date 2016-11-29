Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
О, Интернет! Грезы цифрового мира - трейлер
Киноафиша Трейлеры О, Интернет! Грезы цифрового мира. Трейлер

О, Интернет! Грезы цифрового мира. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 ноября 2016
О, Интернет! Грезы цифрового мира – В своей новой документальной картине «О, Интернет! Грезы цифрового мира» (Lo and Behold: Reveries of the Connected World), впервые показанной на фестивале Санденс, Вернер Херцог погружается в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира. С немецкой дотошностью и романтичностью он рассказывает историю интернета, от его пионеров из Калифорнийского университета до современных визионеров вроде Илона Маска. Однако Херцога интересует не только научно-технические достижения или, напротив, апокалиптические прогнозы, связанные с развитием мировой паутины, но прежде всего, как и почему интернет настолько кардинально изменил и продолжает менять нашу жизнь, что даже подсмотренные Херцогом буддистские монахи, едва прервав медитацию, тут же утыкаются в твиттер. Херцог исследует цифровой пейзаж с той же страстью и самоотверженностью, с которыми он раньше пересекал дикие ландшафты Амазонии, Сахары или Антарктиды, и рассказывает о взаимном влиянии двух миров: сетевого и реального, который теперь, после появления интернета, никогда уже не будет прежним.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 О, Интернет! Грезы цифрового мира
О, Интернет! Грезы цифрового мира документальный, 2016, США
Фантастическая четверка: Первые шаги - финальный дублированный трейлер 02:24
Фантастическая четверка: Первые шаги  финальный дублированный трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Одно целое - дублированный трейлер 02:18
Одно целое  дублированный трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше