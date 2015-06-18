Menu
Trailers
Publication date: 18 June 2015
Citizenfour
– A documentarian and a reporter travel to Hong Kong for the first of many meetings with Edward Snowden.
7.8
Citizenfour
Documentary, 2014, USA / Germany / Great Britain
