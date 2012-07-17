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Шаг вперед 4 - трейлер
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Шаг вперед 4. Трейлер

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Дата публикации: 17 июля 2012
Шаг вперед 4 – Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в Шона — юношу, чья танцевальная труппа устраивает музыкальные флэшмобы. Команда, называющаяся MOB, участвует в конкурсе с внушительным денежным призом, а тем временем отец Эмили намеревается перестроить родной район ребят и переселить тысячи людей. Эмили присоединяется к танцорам и организует протестные мобы, рискуя не осуществить мечту, но сражаясь за нечто более важное.
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6.8 Шаг вперед 4
Шаг вперед 4 мелодрама, драма, мюзикл, 2012, США
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