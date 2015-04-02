Меню
Дата публикации: 29 июля 2011
Как украсть небоскреб – Джошу Ковачу не повезло — его поимел злобный финансист, живущий в роскошных аппартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым: шесть новоявленных друзей должны пробраться в пентхаус и отыскать 200 миллионов долларов.
rodney
О, Эдди Мерфи наконец-то в новом фильме! Что-то давненько его не видели. Значит, это комедия. Ну да, чем же еще может быть фильм под названием «Как украсть небоскреб». Мне он уже по синопсису нравится. Там на работниках какого-то ультра навороченного небоскреба, работающих по 24 часа в сутки, пытается нажиться какой-то воротила – всякие махинации с пенсионными деньгами. Ну, они пытаются ему отомстить. Собственно, что здесь главное – группа разозлившихся представителей нижнего и среднего класса, которых срывает с катушек, и они творят неведомо что. На них и пойду смотреть. Ну, и на Мерфи, конечно – он звезда!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO
Случайно наткнулась на трейлер фильма «Как украсть небоскреб» и, к своему удивлению, поняла, что очень хочу его посмотреть. Почему к удивлению? Да потому что это американская комедия. А кто же будет с нетерпением ее ждать? Но здесь другой случай. Во-первых, очень смешной ролик. Во-вторых, без глупых шуточек. В третьих, там какая-то более-менее серьезная социальная ситуация обыгрывается, поэтому можно ожидать интересных характеров, отношений, реакций и пр. В-четвертых, там Эдди Мерфи и Бен Стиллер. В-пятых, премьера будет в ноябре, а в это время года хочешь не хочешь на комедию пойдешь. Так что жду премьеры!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic
Нас ожидает премиленькая американская комедия с премиленьким Беном Стиллером в главной роли. Он играет усердного менеджера, которого обманули, и который готов на преступление. И еще там будет Эдди Мерфи – он играет преступника не преступника не знаю, но сердитый Стиллер выкупает его из тюрьмы, чтобы отомстить обидчикам, и они вместе готовят страшное ограбление века. Мерфи просто класс – он красавчик, я уже соскучилась. А то в «Шреке» его не видно))) Давненько посмеяться не удавалось от души, но здесь планирую оторваться! Да, фильм называется «Украсть небоскреб» и выходит он у нас в ноябре!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Reprisal
Ответ на сообщение Nikitos от 28/09/2011 - 13:44:48


Уже с год что ли админы никак не могут "очеловечить" своих ботов. Уж хотя бы время делали не таким близким, а то просто раздражает откровенность "мы - боты, и мы это не скрываем"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86
Оценка
Цитата (Vitoz, 24/11/2011 - 19:30:18):Ну такой хороший середнячок. Каких то глупостей и провисаний не наблюдалось, но и смешных моментов, чтоб это назвать комедией тоже маловато..

Да средненько. Фильм аля ночь в музее!!! От Бен Стиллер особого ничего не ждал, так и получилось,! Думал Эдди Мерфи вытянет фильм но нет,сам сюжет не позволял этого сделать!! Все как-то бонально! Понравилось как они машину в лифт запихали! . Фильм средний, кому нравится ночь в музее, можете идти! Шутки точно такие же!

6/10.

П/С Эдди Мерфи уже не тот, или сценарий не для него! Игра вторым номером в фильме точно не для него!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра
Неплохое кино с хорошими актёрами.Посмеяться особо не над чем,но отдельные моменты

понравились.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.8 Как украсть небоскреб
Как украсть небоскреб комедия, боевик, 2011, США
