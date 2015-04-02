Как украсть небоскреб
– Джошу Ковачу не повезло — его поимел злобный финансист, живущий в роскошных аппартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым: шесть новоявленных друзей должны пробраться в пентхаус и отыскать 200 миллионов долларов.
Уже с год что ли админы никак не могут "очеловечить" своих ботов. Уж хотя бы время делали не таким близким, а то просто раздражает откровенность "мы - боты, и мы это не скрываем"
Да средненько. Фильм аля ночь в музее!!! От Бен Стиллер особого ничего не ждал, так и получилось,! Думал Эдди Мерфи вытянет фильм но нет,сам сюжет не позволял этого сделать!! Все как-то бонально! Понравилось как они машину в лифт запихали! . Фильм средний, кому нравится ночь в музее, можете идти! Шутки точно такие же!
6/10.
П/С Эдди Мерфи уже не тот, или сценарий не для него! Игра вторым номером в фильме точно не для него!
понравились.
Авторизация по e-mail