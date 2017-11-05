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Конверт - трейлер
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Конверт. Трейлер

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Дата публикации: 20 ноября 2017
Конверт – Москва.Наши дни.В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: Злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.
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filippovava1980 5 ноября 2017, 13:13
Итак, трейлер "Конверта".

Что видим: классный антураж, жуткая атмосфера.

Критика: пока рано говорить.

Ожидания: наивысшие
5 ноября 2017, 13:13 Ответить
Андрей 4 июля 2018, 23:48
Оценка
по началу фильма, думал полное...
не ужастик однозначно!
сюжет закручивается с ходу и куда и к чему он закрутился, не вполне понятно.
местами было интересно, но смотреть не рекомендую.
4 балла из 10ти!
4 июля 2018, 23:48 Ответить
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Конверт ужасы, 2017, Россия
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