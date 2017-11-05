Конверт
– Москва.Наши дни.В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: Злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.
Что видим: классный антураж, жуткая атмосфера.
Критика: пока рано говорить.
Ожидания: наивысшие
не ужастик однозначно!
сюжет закручивается с ходу и куда и к чему он закрутился, не вполне понятно.
местами было интересно, но смотреть не рекомендую.
4 балла из 10ти!
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