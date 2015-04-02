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Три дня на побег - отрывок 3
Киноафиша Трейлеры Три дня на побег. Отрывок 3

Три дня на побег. Отрывок 3

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Дата публикации: 17 ноября 2010
Три дня на побег – Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но, когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается – разработать изощренный план побега. Джон готов рискнуть всем ради нее… Но что если она действительно виновна?
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Роман 2 апреля 2015, 12:51
Пошол сегодня на фильм. зал был наполовину забит, несмотря на это тишина стояла полная. Первые минут 20-30 было скучновато, но потом сюжет стал набирать обороты. Самый обычный человек,учитель, придумывает грамотный план по вызволению жены, подозревающий детектив и упорный мент сидят на хвосте...

игра актёров на уровне, атмосфера выдержана замечательно, вобщем фильм зачотный, 9\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Дома посмотрел...понравилось...Кроу все-таки неплохой актер...есть много актеров хуже него в разы...если по фильму вы начинаете болеть за ГГ, то фильм можно назвать удачным. Я болел... и даже копы прониклись в конце и пуговицу искать полезли....тоже болели значит ✊ ...ну и конечно больше всего порадовал эпизод в аэропорту, когда фотки в базе засветились на 15 секунд позже, чем нужно было...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 25 августа 2020, 21:57
Оценка
фильм классный!
сюжет и игра актёров захватывает, интересно смотреть!
была надежда, что фильм будет на 10ку, а так 8 баллов из 10ти!
с художественной точки зрения, мне было бы интереснее, если бы задумка провалилась, причём вначале где-то ;(( а так, фактически, как супергерой, здорово стреляющий, справился с задачей, браво!
мне это напомнило Матрицу 1, когда Нео, в самом начале, сорвался с небоскрёба... ;))
25 августа 2020, 21:57 Ответить
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7.7 Три дня на побег
Три дня на побег триллер, мелодрама, драма, 2010, США
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