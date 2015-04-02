Три дня на побег
– Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но, когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается – разработать изощренный план побега. Джон готов рискнуть всем ради нее… Но что если она действительно виновна?
игра актёров на уровне, атмосфера выдержана замечательно, вобщем фильм зачотный, 9\10
сюжет и игра актёров захватывает, интересно смотреть!
была надежда, что фильм будет на 10ку, а так 8 баллов из 10ти!
с художественной точки зрения, мне было бы интереснее, если бы задумка провалилась, причём вначале где-то ;(( а так, фактически, как супергерой, здорово стреляющий, справился с задачей, браво!
мне это напомнило Матрицу 1, когда Нео, в самом начале, сорвался с небоскрёба... ;))
Авторизация по e-mail