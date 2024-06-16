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Бросок Кобры. Отрывок 3
Бросок Кобры. Отрывок 3
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Дата публикации: 21 июля 2009
Бросок Кобры
– Базирующееся в Европе высокотехнологичное международное военное подразделение, известное как G.I.J.O.E., бросает вызов зловещей корпорации, руководимой знаменитым оружейным бароном.
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Weteran Mc
16 июня 2024, 00:33
Оценка
Боевичок такой себе, на один раз. Шуму много, толку мало. Оценка: 6 из 10.
16 июня 2024, 00:33
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