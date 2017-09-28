Крым
– Лето 2013… Она – из Киева. Он – из Севастополя. Судьба свела Алену и Александра случайно на раскопках средневекового города Мангул-Кале в Крыму. И любовь! Настоящая! С первого взгляда! Это не сага о двух враждующих кланах Монтекки и Капулетти. Это история о подлости и предательстве, вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед своей семьей и Родиной. О простой человеческой порядочности, наконец. Весной 2014-го главным героям придется сделать выбор… И при этом постараться не потерять свою любовь.
2. Сюжет не понятен и не раскрыт, ничего не ясно. Ну и конечно, передёргивание исторических фактов: десантирование БТР- придумка сценаристов, эта голливудская лодочная погоня чтобы добавить экшена - всё бред несусветный.
Не понравилось от слова "совсем", и хоть мой муж очень любит патриотические фильмы, даже он - плевался, в первую очередь от этой убогой актрисенки-недоучки.
Убогая пропагандистская лента, отснятая за безумные деньги.
Сюжет - пустота и уныние.
"Игра" актёров - отсутствует (взвизгивания героини трудно считать актёрской работой)
Хвалебные отзывы троллей, размещённые выше, вычисляются "на раз" и служат лишь доказательством абсолютной провальности этого фильма.
Не рекомендую тратить время и деньги.
Фильм с открытым концом т к нет однозначно правильного решения.
Неужели они думают что здесь много дураков?))
Фильм не смотрите , полное гов-о, ..
Пропаганда , далеко от канала Россия 24 не ушёл))
Вообщем днище, за 400лямов на ветер.
Всем спасибо.
Мне теперь на все фильмы ходить что-ли?
Если все профессиональные кино-обзорщики говорят говорят, что фильм отстой. Я на него не пойду, уж извините.
и тем не менее, решил найти время и... фильм, в целом понравился!!!
понравились виды Крыма(снимайте, пожалуйста, еще про полуостров), понравилась игра Романа Курицына! думал он однотипный актёр и рад, что лично моё мнение он изменил, касательно, его актёрских качеств!
первая треть фильма 10 баллов - было очень интересно, а потом, сюжет, подталкиваемый музыкой из сериалов канала НТВ, свалился, собственно, как будто к сериалу...
ну и не понятно и не интересно стало смотреть на сюжетную линию, основанную исключительно на украинско-российских взаимоотношениях ((
(были надежды, что эта тема в фильме уйдёт на второй или третий план)
8 баллов из 10ти!
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