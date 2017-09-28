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Крым - трейлер
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Крым. Трейлер

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Дата публикации: 19 июля 2017
Крым – Лето 2013… Она – из Киева. Он – из Севастополя. Судьба свела Алену и Александра случайно на раскопках средневекового города Мангул-Кале в Крыму. И любовь! Настоящая! С первого взгляда! Это не сага о двух враждующих кланах Монтекки и Капулетти. Это история о подлости и предательстве, вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед своей семьей и Родиной. О простой человеческой порядочности, наконец. Весной 2014-го главным героям придется сделать выбор… И при этом постараться не потерять свою любовь.
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Андрей Степанов 28 сентября 2017, 22:41
Оценка
Фильм супер! Стоит посмотреть! На реальных событиях! Девчонки плакали!
28 сентября 2017, 22:41 Ответить
Лёшка Сеничкин 29 сентября 2017, 08:28
Оценка
Посмотрели с женой эту премьеру,очень понравился фильм.Весь сюжет был основан на реальных событиях,в середине сюжет был очень хорошо сделан,но финал зрители кинотеатра так и не поняли.Фильм в целом хороший.Приходите смотрите с семьями
29 сентября 2017, 08:28 Ответить
2873 29 сентября 2017, 08:36
Оценка
Посмотрел фильм, примитивный сценарий, слабейшая игра актёров. После просмотра ощущение что у тебя украли время и бюджетные деньги
29 сентября 2017, 08:36 Ответить
Тимур Титов 29 сентября 2017, 10:30
Фильм понравился. Местами аж до дрожи. Правда какая то недосказанность осталась. Все это наша история, и мы все это помним, пережил эти моменты по новой, а эмоции все те же - как в 2014 м году. Финал слабоват конечно..
29 сентября 2017, 10:30 Ответить
Natali6502 29 сентября 2017, 15:34
В целом не плохо, но сценарий какой-то невнятный, недосказанность во всем- это и отношения главных героев и исторический подтекст. Как ни странно у меня возник вопрос к постановщикам - А Крым то чей в итоге?
29 сентября 2017, 15:34 Ответить
Bert Klein 29 сентября 2017, 18:03
Оценка
Посмотрели фильм, если так можно назвать. Хотя "По заказу Министерства Обороны" все объясняет...Актерская игра - УГ...Да, Крым красивый, пейзажи...ну и все. Непонятно, что вообще хотели показать. И фильм не ко времени. Его надо показать лет через 10, может тогда претензий бы не было. А так - разочарован, что потратил деньги и время. Может, если показывали бы бесплатно, то таких претензий бы не было.
29 сентября 2017, 18:03 Ответить
Анастасия Рябкова 29 сентября 2017, 20:12
Оценка
Фильм классный!Ходили с подругой-не пожалели. Подобрали актеров отлично (особенно главных),с самого начала начинаешь переживать за них,в некоторых моментах плакали,прям пробило. Самое главное,что хотели донести до зрителя авторы и те,кто работал над фильмом,это "с любимыми не расставайтесь" и, это правильно,я считаю.Независимо от политической ситуации,не должно быть "границ" между родными и близкими.Рекомендую пойти на фильм)))
29 сентября 2017, 20:12 Ответить
Леха 30 сентября 2017, 00:00
Сейчас ботинки всех мастей зарегистрированные вчера, расскажут нам какой это чудный замечательный прекрасный фильм.
30 сентября 2017, 00:00 Ответить
Елена Тигрова 30 сентября 2017, 15:54
Оценка
Фильм слабоват. Финал вообще никто не понял.
30 сентября 2017, 15:54 Ответить
Валентин Яшкин 30 сентября 2017, 22:54
Оценка
Сегодня посмотрели с женой. Красивый,и правдивый фильм. Красивый замечательными Крымскими пейзажами и Людьми-крымчанами. Правдивый историческими событиями. Спасибо офицерам Российской Армии и ВСУ, которые не допустили братского кровопролития. Мой друг, бывший полковник ВСУ - один из них. Саня, спасибо тебе за выдержку и мужество!
30 сентября 2017, 22:54 Ответить
Виктория Кравченко (Бурцева) 30 сентября 2017, 23:00
Фильм понравился. Нового, конечно, ничего и не увидели, потому что все моменты, связанные с происходящим в то время, взяты ровно из всем известных новостей (ни шагу в сторону). Но все равно было интересно и именно то, что показали предполагаемых людей, которых это затронуло напрямую. В некоторых местах посещал животный ужас, когда ставил себя на место очевидцев - не дай бог!
30 сентября 2017, 23:00 Ответить
irinka_home 1 октября 2017, 20:48
Оценка
1. Как можно писать о хорошей актерской игре, если главная героиня вообще двигается и разговаривает как человек с провинциальных театральных курсов? Ее реплики, вырывания рук театральные совсем не реалистичные в начале, а как она пьяную пытается изобразить? Ну глупость же, отвратительо! Это не актриса вообще, а посмешище!
2. Сюжет не понятен и не раскрыт, ничего не ясно. Ну и конечно, передёргивание исторических фактов: десантирование БТР- придумка сценаристов, эта голливудская лодочная погоня чтобы добавить экшена - всё бред несусветный.

Не понравилось от слова "совсем", и хоть мой муж очень любит патриотические фильмы, даже он - плевался, в первую очередь от этой убогой актрисенки-недоучки.
1 октября 2017, 20:48 Ответить
galinaoprya 1 октября 2017, 23:24
в ответ на сообщение Тимур Титов от 29 сентября 2017, 10:30
Оценка
думаю, что финал не слабоват, зрители слабоваты, досидели до конца, прослушали все песни...Хочется посмотреть фильм еще раз, особенно из-за финальных песен...
1 октября 2017, 23:24 Ответить
galinaoprya 1 октября 2017, 23:58
Оценка
простите описка была - в марте 2015...
1 октября 2017, 23:58 Ответить
sigach78 2 октября 2017, 21:45
Оценка
Фильм отличный! Советую!
2 октября 2017, 21:45 Ответить
Andrey Baranyuk 3 октября 2017, 17:46
Феноменальный отстой.
Убогая пропагандистская лента, отснятая за безумные деньги.
Сюжет - пустота и уныние.
"Игра" актёров - отсутствует (взвизгивания героини трудно считать актёрской работой)
Хвалебные отзывы троллей, размещённые выше, вычисляются "на раз" и служат лишь доказательством абсолютной провальности этого фильма.
Не рекомендую тратить время и деньги.
3 октября 2017, 17:46 Ответить
сергей колыванов 3 октября 2017, 22:01
Оценка
Фильм достойный! Смотрел с женой. Обоюдное мнение 10 баллов! Крайне редко у нас мнения совпадают!
Фильм с открытым концом т к нет однозначно правильного решения.
3 октября 2017, 22:01 Ответить
anna_dima_ch 4 октября 2017, 00:34
Оценка
Понравился фильм, очень достойный, не понимаю, что может не понравиться. Люблю кино и его стоит смотреть, жаль , что залы пустые-кино-то хорошее!
4 октября 2017, 00:34 Ответить
andress 4 октября 2017, 10:49
Сыты люди пропагандой , неинтересно это уже
4 октября 2017, 10:49 Ответить
Дима Степаненков 4 октября 2017, 20:27
Оценка
посмотрел фильм:(((((((((нуууууууу говорить,что фильм параша-это ничего не сказать:(((((((игра актёров ни о чём,режессёрская работа на минус 800,по 10 бальной шкале...загубить такую задумку,могли только русские киноделы...не идите на фильм,это полная днище...на месте президента нашего,я бы за такой фильм на лет 10 посадил всю киношную группу...лучше бы на эти деньги людям в Донецке и Луганске помогли,а не фильмы бездарные снимали...лучше бы какой нибудь документальный фильм сняли,на серии 3-4,как про путина...но опять же режиссёра не нашего взяли...в общем не идите на фильм:(((((((((((редкостная параша
4 октября 2017, 20:27 Ответить
wlad791 4 октября 2017, 23:09
Оценка
Сижу смеюсь над отзывами тролий)))
Неужели они думают что здесь много дураков?))
Фильм не смотрите , полное гов-о, ..
Пропаганда , далеко от канала Россия 24 не ушёл))
Вообщем днище, за 400лямов на ветер.
Всем спасибо.
4 октября 2017, 23:09 Ответить
wlad791 4 октября 2017, 23:12
в ответ на сообщение Тимур Титов от 29 сентября 2017, 10:30
Оценка
Дрожатель млять фейковый)))
4 октября 2017, 23:12 Ответить
Сонечка Ефремова 5 октября 2017, 21:47
Оценка
Фильм хороший
5 октября 2017, 21:47 Ответить
Клавдия Варнакова 6 октября 2017, 20:11
Оценка
Фильм надо посмотреть, он ничего не добавляет к тому что известно о тех событиях и о людях принимавших в них участие, но пережить заново все стоит. Хотя и очень грустно. Обычно, когда заканчивается фильм и идут титры зрители покидают свои места, после окончания этого фильма, все время пока шли титры, люди сидели не шелохнувшись вслушиваясь в телефонные разговоры людей с одной и другой стороны.
6 октября 2017, 20:11 Ответить
Юля Мещанинова 7 октября 2017, 21:18
После просмотра хотела,чтобы мне вернули деньги.Бездарная игра актёров,режиссура.,как будто снимал любитель.Жаль,что про Крым сняли такой отстой(((
7 октября 2017, 21:18 Ответить
Валентин Яшкин 7 октября 2017, 23:51
Оценка
Фильм нужно смотреть. Подтверждение тому - такое количество отзывов здесь, на сайте. Отзывы - вещь субъективная, особенно, когда за них платят , преследуя полит.цели. Спасибо режиссеру и актерам за Крым!
7 октября 2017, 23:51 Ответить
Николай Вязников 8 октября 2017, 13:16
Оценка
Мне фильм понравился!!! Красивый, правдивый(,верю что А.Пиманову известно больше чем нам из новостей), умный(оставлена возможность додумывать самим). Красивая актриса с глубокими голубыми глазами, в которые хочется смотреть чтобы понять её любовь к Украине и к любимому человеку. В фильме нет обмана в любви, есть реальность, которая соответствует времени. Финал закономерен, потому что история любви на этом не закончилась, как не закончились и события во взаимоотношениях наших, некогда дружественных государств. Советую посмотреть. Я не пожалел о затраченном времени.
8 октября 2017, 13:16 Ответить
Клавдия Варнакова 8 октября 2017, 22:57
в ответ на сообщение Andrey Baranyuk от 3 октября 2017, 17:46
Оценка
Не видел, но оценку ставлю! Класс! Блогеры авторитет, свое личное мнение ничто. Так кто троллит чужее мнение?!
8 октября 2017, 22:57 Ответить
Клавдия Варнакова 8 октября 2017, 23:02
в ответ на сообщение wlad791 от 4 октября 2017, 23:09
Оценка
Откуда такая осведомленность о лимонах, уж не с паутины ли? Отдна шавка тявкнула в сети другие подхватили.
8 октября 2017, 23:02 Ответить
Клавдия Варнакова 8 октября 2017, 23:04
в ответ на сообщение andress от 4 октября 2017, 10:49
Оценка
Люди - это вы о себе любимом?
8 октября 2017, 23:04 Ответить
Гаврилов Дмитрий 9 октября 2017, 11:06
Оценка
Чтобы убедится, что фильм отвратительный, мне не обязательно на него ходить.
Мне теперь на все фильмы ходить что-ли?

Если все профессиональные кино-обзорщики говорят говорят, что фильм отстой. Я на него не пойду, уж извините.
9 октября 2017, 11:06 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 10 октября 2017, 15:51
интересно а если бы они успели пожениться до крымских событий?
10 октября 2017, 15:51 Ответить
aleksa-ksa 12 октября 2017, 19:59
Оценка
Очень хороший фильм!!!
12 октября 2017, 19:59 Ответить
Константин Шнуров 14 октября 2017, 15:53
Оценка
Фильм полный зашквар. Абсолютно отвратительный сюжет. Чисто политический заказ. Бездарно снято, а про сценарий я вообще молчу. Если бы можно было поставить "0" этому кинишку, то я бы поставил. Не смотрите, не тратьте деньги и время на это ДНО!
14 октября 2017, 15:53 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 19:06
Оценка
Заказной шлак, который собрал всё таки свою кассу:(.
24 октября 2017, 19:06 Ответить
Андрей 25 марта 2018, 16:31
Оценка
изначально не хотел смотреть этот фильм, потому что не нравился главный актёр и очень люблю Крым!
и тем не менее, решил найти время и... фильм, в целом понравился!!!
понравились виды Крыма(снимайте, пожалуйста, еще про полуостров), понравилась игра Романа Курицына! думал он однотипный актёр и рад, что лично моё мнение он изменил, касательно, его актёрских качеств!
первая треть фильма 10 баллов - было очень интересно, а потом, сюжет, подталкиваемый музыкой из сериалов канала НТВ, свалился, собственно, как будто к сериалу...
ну и не понятно и не интересно стало смотреть на сюжетную линию, основанную исключительно на украинско-российских взаимоотношениях ((
(были надежды, что эта тема в фильме уйдёт на второй или третий план)
8 баллов из 10ти!
25 марта 2018, 16:31 Ответить
Светлана Колесникова 2 апреля 2018, 14:53
Оценка
Фильм действительно заслуживает внимания. Все понравилось, и сюжет, и постановка, и игра актеров. В общем пять баллов.
2 апреля 2018, 14:53 Ответить
Светлана Архипова 3 апреля 2018, 21:13
Оценка
Я уже два раза посмотрела фильм, и каждый раз я переживала заново все события. Пиманов - талантливый режиссёр. Это мой взгляд, моё мнение.
3 апреля 2018, 21:13 Ответить
Ruslan Petrikevich 4 апреля 2018, 11:27
Оценка
Фильм понравился, хорошие спец эффекты и интересный сюжет, просматривается четкая сюжетная линия.
4 апреля 2018, 11:27 Ответить
antongoloborodko60 5 апреля 2018, 09:36
Оценка
Кино на самом деле получилось достойное, ведь затрагивает очень важные темы, при этом снято все красиво и концовка заставляет о многом задуматься. Посмотрел с удовольствием. Радует, что отечественное кино растет и в нем появляются новые, интересные, молодые актеры.
5 апреля 2018, 09:36 Ответить
Анна Кузякина 6 апреля 2018, 22:02
в ответ на сообщение Светлана Архипова от 3 апреля 2018, 21:13
Оценка
Светлана, я с Вами соглашусь - пересматривала дважды и я думаю не последний раз. Каждый раз улавливаешь всё новые моменты. Фильм супер, интересная задумка. Респект режиссёру.
6 апреля 2018, 22:02 Ответить
Анна Селюнина 12 апреля 2018, 11:29
Оценка
Фильм запоминающийся с одного просмотра. Сюжет фильма хороший, чувства между героями настоящие.
12 апреля 2018, 11:29 Ответить
Светлана Архипова 13 апреля 2018, 20:04
Оценка
"Крым" несёт идею о том, что любовь побеждает в любой ситуации. Начиная с семьи, заканчивая политикой. Об этом фильм.
13 апреля 2018, 20:04 Ответить
Игорь Николаевич 14 апреля 2018, 10:55
Оценка
В фильме каждый увидит своё - кто-то любовь, кто-то пейзажи, а кому-то покажется политическая составляющая. Я считаю, что это нормально, когда русский режиссер снимает фильм о своей стране в таком ключе.
14 апреля 2018, 10:55 Ответить
Julia Serdechnaya 16 апреля 2018, 10:58
Оценка
Хороший фильм о любви, дружбе и чести!) хорошо подобран актерский состав) посмотрела, очень понравился)
16 апреля 2018, 10:58 Ответить
Светлана Архипова 16 апреля 2018, 11:56
Оценка
Честно говоря, если бы "Крым" был откровенно провальным фильмом, обсуждали бы его уже вот скоро год, наверное? Конечно, нет. Вывод - фильм хороший и впечатления от него тоже.
16 апреля 2018, 11:56 Ответить
Инна Денисенкова 16 апреля 2018, 13:20
Оценка
Фильм очень эмоциональный. Игра актеров реалистичная, подобраны они хорошо. Могу советовать.
16 апреля 2018, 13:20 Ответить
cuc777 11 декабря 2019, 23:32
Оценка
отличный фильм очень понравился
11 декабря 2019, 23:32 Ответить
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