Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Игра без правил - отрывок 3
Киноафиша Трейлеры Игра без правил. Отрывок 3

Игра без правил. Отрывок 3

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 октября 2010
Игра без правил – В феврале 2002 года ЦРУ посылает бывшего посла Джозефа Уилсона в Нигер для расследования дела о возможной продаже Ираку оружия массового поражения. Уилсон не только не нашел подтверждений фактов такой торговли, но и доказал, что документы, на которые ссылалась администрация Буша при обосновании вторжения в Ирак, являются не правдивыми. В июле 2003 года Джозеф Уилсон неоднократно публично заявляет, что США вторглись в Ирак под совершенно надуманным предлогом. Вскоре была предпринята попытка дискредитации Джозефа Уилсона: секретарь тогдашнего вице-президента США Дика Чейни Льюис Либби разгласил журналистам конфиденциальную информацию о том, что супруга экс-посла является агентом ЦРУ. Этот поступок не только поставил под угрозу жизнь самой госпожи Уилсон, но и стал поводом для громкого политического скандала.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
izolda_78 2 апреля 2015, 12:51
А скажите пожалуйста почему этот фильм не прошел у нас в прокате? Я жду жду, а его все нет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 Игра без правил
Игра без правил боевик, триллер, биография, драма, 2010, США
Рыжая Соня - дублированный трейлер 01:58
Рыжая Соня  дублированный трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше