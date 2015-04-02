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Красивая Энн, много голой груди, показано немного страсти, но неубедительна симпатия главного героя,как-то он легко от всего отказывался....И очень похож на принца из Шрэка или из Рапунцеля, такая же мимика.....✊ Не могла выкинуть ассоциации на протяжении всего фильма....✊
Но радует окончание, хоть и банальное....✊
Кроче, мораль - надо любить и в радости и в болезни - это самая главная мысль фильма.
Из минусов: слишком затянуто, не хватает эмоций, событий.
Для домашнего просмотра хорош.
7/10
Игра актеров средняя, единственное немного удивил "Принц Персии", хоть стала разнообразней мимика, может на курсы походил...
В целом от просмотра картины можно воздержаться ничего не потеряете. ✊
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