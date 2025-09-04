Меню
Супруги Роуз. Trailer
Супруги Роуз. Trailer
Дата публикации: 16 апреля 2025
Супруги Роуз
– Образцовый брак и успешная карьера Айви и Тео — лишь внешняя оболочка. Когда карьера Тео рушится, а успех Айви, наоборот, стремительно растет, между ними вспыхивает ожесточенное соперничество, обнажающее глубокие обиды.
User
4 сентября 2025, 23:54
Настолько тривиально, что просто спасает игра актеров вроде бы талантливых значительно
4 сентября 2025, 23:54
29 сентября 2025, 22:59
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 22:59
7.0
Супруги Роуз
комедия, драма, 2025, Великобритания / США
Авторизация по e-mail